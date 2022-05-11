أليسون: ماني أصبح أكثر ثقة بعد فوزه بأمم إفريقيا

كشف أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول عن تأثير أمم إفريقيا على موسم ساديو ماني زميله في الفريق.

ساديو ماني النادي : ليفربول ليفربول

وتوج ماني مع السنغال ببطولة أمم إفريقيا الماضية للمرة الأولى في التاريخ على حساب منتخب مصر بركلات الترجيح.

و قال أليسون للموقع الرسمي للنادي: "ساديو مذهل ويساعدنا طوال الوقت، أعتقد أنه أكثر ثقة بسبب لقب كأس الأمم الأفريقية".

وأضاف "يسجل ويساعدنا في المباريات، ويلعب في مركز مختلف عما اعتاد لعبه، لاعب رائع بالنسبة لنا وأنا سعيد حقا بوجوده في فريقي".

وعن التنافس مع مانشستر سيتي، رد قائلا: "يمكنا فعل المزيد، فريقنا يحتاج إلى اللعب بشغف لأنه شيء يساعدك ويمنحك طاقة إضافية".

وشارك ماني مع ليفربول في 48 مباراة خلال الموسم الحالي، سجل خلالها 22 هدفا وصنع 4 آخرين.

وانصم ماني لصفوف ليفربول في عام 2016 قادما من ساوثامبتون.

ويصارع ليفربول مانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي قبل المباريات الـ3 الأخيرة لكل منهما، إذ يتصدر السماوي الجدول بفارق 3 نقاط.