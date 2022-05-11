مؤتمر تشافي: لم نلعب مباراة جيدة.. وفشلنا في المنافسة اقتصاديا على هالاند

الأربعاء، 11 مايو 2022 - 12:55

كتب : FilGoal

تشافي هيرنانديز

أعرب تشافي هيرنانديز المدير الفني لـ برشلونة عن عدم سعادته بأداء الفريق أمام سيلتا فيجو في الدوري الإسباني على الرغم من فوز الفريق.

وفاز برشلونة على نظيره سيلتا فيجو بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الـ36 من المسابقة.

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لم نلعب مباراة جيدة، حاولنا تغيير النظام، ثلاثة في الخلف".

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وأضاف "الفريق لم يكن مرتاحا للتشكيل، نحن بالكاد تدربنا على هذه الطريقة، لذلك أقحمت ريكي بويج في الشوط الثاني".

وتابع "فزنا بثلاث مباريات متتالية لكن الأحاسيس ليست جيدة، علينا أن نلعب بشكل أفضل، وأن نتحلى بالصبر، ونفهم ما تتطلبه اللعبة".

وأكمل "فقدنا لاعبين مهمين مثل بوسكيتس وبيكيه وبدري، إنهم لاعبون يصنعون فرقا".

وعلق عن إصابة أراوخو في المباراة قائلا: "أخبرنا الأطباء أنه واعٍ وأنه سيقضي بقية الليل في المستشفى، رغم أننا كنا خائفين في البداية". (تعرف على التفاصيل)

وأشاد بـ عثمان ديمبيلي قائلا: "صنع الفارق، لم يسجل الأهداف لكنه صنع عثمان يحدث فرقا بالنسبة لنا دائما".

وتطرق للحديث عن أنسو فاتي قائلا: "سيحصل على مزيد من الدقائق في مباراة خيتافي المقبلة".

وأتم تشافي تصريحاته "أتمنى لـ هالاند كل التوفيق في سيتي، لم نتمكن من المنافسة اقتصاديا".

وارتفع رصيد برشلونة لـ72 نقطة في المركز الثاني فيما تجمد رصيد سيلتا فيجو عند النقطة 43 في المركز الـ11

برشلونة الدوري الإسباني سيلتا فيجو
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