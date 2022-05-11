الكشف عن آخر مستجدات إصابة مدافع برشلونة الخطيرة

الأربعاء، 11 مايو 2022 - 01:06

كتب : FilGoal

احتفال أوباميانج مع أراخو في الكلاسيكو

طمأن برشلونة جماهير فريقه بشأن الإصابة الخطيرة التي تعرض إليها رونالد أراوخو مدافع الفريق أمام سيلتا فيجو.

وتعرض أراوخو لإصابة خلال المباراة التي انتهت بفوز برشلونة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الأسبوع الـ36 من الدوري الإسباني.

وتوقفت المباراة بعد صدام بين أراوخو وجافي لتدخل عربة الإسعاف إلى أرضية ملعب المباراة.

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ونشر برشلونة تغريدة عبر تويتر وأكد أن اللاعب أصيب بارتجاج في المخ، وتم نقله إلى مستشفى مدينة برشلونة.

بينما قال الصحفي الإسباني، جيرارد روميرو عبر تويتر: "كل شيء على ما يرام مع أراوخو، حالته غير خطيرة".

وأضاف "المدافع واع، ومن المرجح أن يبقى في المستشفى لإجراء مزيد من الفحوصات، وسيتم اتخاذ القرار بشأنه قريبا".

ومن المتوقع بشكل واسع أن يغيب المدافع الإسباني عن مباراة الفريق المقبلة أمام خيتافي.

وارتفع رصيد برشلونة لـ72 نقطة في المركز الثاني فيما تجمد رصيد سيلتا فيجو عند النقطة 43 في المركز الـ11.

برشلونة الدوري الإسباني
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