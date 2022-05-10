قائمة بيراميدز - عودة رمضان صبحي واستمرار غياب أحمد سامي أمام مصر المقاصة

الثلاثاء، 10 مايو 2022 - 23:17

كتب : FilGoal

فريق بيراميدز أمام زاناكو الزامبي

أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لـ بيراميدز قائمة الفريق لمواجهة مصر المقاصة في الدوري المصري.

وعاد رمضان صبحي من جديد إلى صفوف الفريق بعد الغياب بسبب الإيقاف واستمر غياب أحمد سامي بسبب الإصابة.

ويحل بيراميدز ضيفا على المقاصة في التاسعة مساء الأربعاء على إستاد الكلية الحربية في إطار مواجهات الجولة ١٩ من الدوري المصري.

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وضمت القائمة 23 لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد فتحي

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - محمد صادق - أحمد توفيق - نبيل دونجا - إبراهيم توريه - هشام محمد - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - محمود صابر - رمضان صبحي - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس - فخري لاكا

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 35 نقطة بينما يتذيل مصر المقاصة الجدول برصيد 10 نقاط.

بيراميدز الدوري المصري مصر المقاصة
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