لا "زحلقة" جديدة من جيرارد.. ليفربول يقلب الطاولة على أستون فيلا وينتظر الهدية

في عام 2014 سقط ستيفن جيرارد أثناء تسلمه للكرة ضد تشيلسي ما سمح لديمبا با بالانطلاق وتسجيل هدفا كان بداية فقدان ليفربول لفرصة الفوز بلقب الدوري الإنجليزي لصالح مانشستر سيتي.

وبعد ثمانية أعوام تخوف جمهور ليفربول من جيرارد ولكن تلك المرة من مقعد المنافس ولكن كتيبة يورجن كلوب أسقطت أستون فيلا.

وفاز ليفربول على مضيفه أستون فيلا اليوم الثلاثاء بهدفين لهدف في ملعب فيلا بارك في لقاء مؤجل بينهما من الجولة 33 من الدوري الإنجليزي.

افتتح دوجلاس لويز أهداف المباراة في الدقيقة الثالثة.

وأدرك جويل ماتيب التعادل لليفربول سريعا جدا بعد ثلاث دقائق فقط.

وسجل ساديو ماني هدف انتصار ليفربول في الدقيقة 65.

وشهدت المباراة مشاركة محمد صلاح فيها في الشوط الثاني في الدقيقة 72 بدلا من لويس دياز.

بتلك النتيجة وصل رصيد ليفربول إلى 86 نقطة يحتل بهم المركز الثاني بفارق الأهداف ومباراة أكثر من المتصدر مانشستر سيتي.

فيما تجمد رصيد أستون فيلا عند 43 نقطة يحتل بهم المركز الـ11.

وينتظر ليفربول هدية من ولفرهامبتون الذي يستضيف منافسه مانشستر سيتي غدا الأربعاء في ملعب مولينيكس.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بشكل سريع جدا وفي الدقيقة الثالثة سدد دوجلاس لويز الكرة برأسه وارتدت من أليسون وتابعها بتسديدة في الشباك ليعلن عن الهدف الأول لأستون فيلا.

وعقب ثلاث دقائق فقط ومن ارتباك داخل منطقة الجزاء استغله ماتيب وسدد الكرة في الشباك ليدرك التعادل لليفربول.

وأرسل تسيكيماس عرضية قابلها ماني برأسية لكنها مرت بجوار القائم الأيسر بقليل.

ورد عليه جون مكجين بعرضية لكن رأسية داني إنجز ذهبت أعلى المرمى بقليل.

وأطلق ترينت ألكسندر أرنولد كرة قوية من ركلة حرة لكنها مرت بجوار المرمى بقليل.

وفي الدقيقة 65 أرسل لويس دياز عرضية قابلها ماني برأسية سكنت الشباك ليعلن عن تقدم ليفربول.

وبعدها شارك صلاح بدلا من لويس دياز.

وفي الدقيقة 84 سدد إنجز كرة قوية تصدى لها أليسون.

وبعد دقيقة واحدة سجل إنجز هدفا تم إلغائه بداعي التسلل على المهاجم الإنجليزي.

احتسب الحكم أربع دقائق وقت بدل من الضائع لم يحدث فيهم جديد لتنتهي المباراة بفوز ليفربول بهدفين لهدف.