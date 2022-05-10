تشكيل ليفربول – صلاح على مقاعد البدلاء.. ماني وجوتا يقودان الهجوم ضد أستون فيلا
الثلاثاء، 10 مايو 2022 - 20:06
كتب : FilGoal
يجلس محمد صلاح على مقاعد بدلاء فريقه ليفربول في المباراة التي تجمعه بمنافسه أستون فيلا مساء اليوم الثلاثاء.
ويستضيف أستون فيلا منافسه ليفربول في ملعب فيلا بارك في إطار لقاء مؤجل من الجولة 33 من الدوري الإنجليزي.
ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 83 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر.
فيما يأتي أستون فيلا في المركز الـ11 بـ43 نقطة.
وجاء التشكيل كالتالي:
في حراسة المرمى: أليسون بيكر
في الدفاع: تسيكيماس- فيرجيل فان دايك- جويل ماتيب- ترينت ألكسندر أرنولد
في الوسط: فابينيو- نابي كيتا- كورتس جونز
في الهجوم: ساديو ماني- ديوجو جوتا- لويس دياز
نرشح لكم
مباشر الدوري الإنجليزي – أستون فيلا (1) - (10) ليفربول.. جووووول التعاااادل مؤتمر توخيل: كل يوم يصبح الأمر أكثر صعوبة .. ومواجهة ليدز أشبه بمباريات الكؤوس كونتي يرد على تصريحات كلوب بتعليقات لاذعة جوارديولا: لن أتحدث عن هالاند حتى انتهاء إجراءات ضمه رسميا تقرير: رغبة بايرن في ضم ماني تجبر ليفربول على التحرك سريعا لتمديد عقده تقرير: كومباني لعب دورا في خضوع هالاند للكشف الطبي مع سيتي جيرارد: هذا ما سيحدث لو أهملنا مراقبة صلاح وماني رقم قياسي ينتظر صلاح أمام أستون فيلا