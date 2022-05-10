تشكيل ليفربول – صلاح على مقاعد البدلاء.. ماني وجوتا يقودان الهجوم ضد أستون فيلا

يجلس محمد صلاح على مقاعد بدلاء فريقه ليفربول في المباراة التي تجمعه بمنافسه أستون فيلا مساء اليوم الثلاثاء.

ويستضيف أستون فيلا منافسه ليفربول في ملعب فيلا بارك في إطار لقاء مؤجل من الجولة 33 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 83 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر.

فيما يأتي أستون فيلا في المركز الـ11 بـ43 نقطة.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

في الدفاع: تسيكيماس- فيرجيل فان دايك- جويل ماتيب- ترينت ألكسندر أرنولد

في الوسط: فابينيو- نابي كيتا- كورتس جونز

في الهجوم: ساديو ماني- ديوجو جوتا- لويس دياز