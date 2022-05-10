كونتي يرد على تصريحات كلوب بتعليقات لاذعة

الثلاثاء، 10 مايو 2022 - 16:59

كتب : FilGoal

يورجن كلوب وأنطونيو كونتي

علق أنطونيو كونتي المدير الفني لتوتنام على التصريحات التي أطلقها يورجن كلوب مدرب ليفربول بشأن أداء الفريق اللندني عقب لقاء الفريقين السبت الماضي.

وتعادل ليفربول مع توتنام بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد في الجولة الـ 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز، مما قلص آمال الريدز في التتويج باللقب لصالح مانشستر سيتي.

في البداية، قال كلوب منتقدا أداء المنافس "توتنام نجح في تنفيذ خطته، وعلينا تقبل ذلك. لكن نحن لا نلعب بهذه الطريقة، حتى عندما نواجه توتنام في لندن"، كما انتقد تسديد توتنام لـ3 كرات فقط على مرمى ليفربول طوال اللقاء.

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وقال كونتي في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: "قمنا بتحليل المباراة وإذا كان هناك فريق واحد يجب أن يفوز بالمباراة فهو توتنام".

وأكمل "أعتقد أن يورجن كلوب يجب أن يدرك أن ليفربول فاز بنقطة بدلا من خسارة نقطتين".

وأضاف في رسالة لكلوب "من المهم أن تركز على فريقك بعد المباراة بدلا من البحث عن حجج".

وتابع "أنا أحترم يورجن وأعلم أنه يحترمني كثيرا وهذه فرصة جيدة لي وله أن نتعلم عدم التحدث عن الخصم، والتركيز على الفريق الذي ندربه".

التعادل رفع رصيد ليفربول للنقطة الـ 83 في وصافة جدول الترتيب خلف مانشستر سيتي بـ3 نقاط.

فيما يتواجد توتنام في المركز الخامس برصيد 62 نقطة.

ويتبقى 3 مباريات لكل فريق.

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