مؤتمر توخيل: كل يوم يصبح الأمر أكثر صعوبة .. ومواجهة ليدز أشبه بمباريات الكؤوس

الثلاثاء، 10 مايو 2022 - 17:09

كتب : FilGoal

توماس توخيل - باريس سان جيرمان

شدد توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي على صعوبة مواجهة فريقه المرتقبة أمام ليدز يونايتد في المباراة المؤجلة من الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل تشيلسي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 67 نقطة فيما يتواجد ليدز يونايتد في المركز الـ18 برصيد 34 نقطة.

وقال توخيل في المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء: "مباراة مهمة وتمثل حياة أو موت بالنسبة لهم، إنها أشبه بمباريات الكؤوس اتطلع لخوضها ونحتاج لتحقيق الفوز خلالها".

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وعن لاعبيه المصابين أوضح "جورجينيو ونجولو كانتي يسابقان الزمن لكن لا أعلم ما إذا كانا سيلحقان بالمباراة أم لا، أما بالنسبة لماركوس ألونسو فلا يوجد لديه

مشكلة".

وأضاف "هناك مؤشرات جيدة تخص النادي لكننا مازلنا ننتظر التأكيد ونأمل أن يكون هناك ما يضخ الطاقة الإيجابية لنا".

ومن المقرر أن تنتقل الملكية الجديدة للنادي اللندني من الروسي رومان أبراموفيتش إلى الأمريكي تود بويل.

وتابع "لقد قدمنا ​​مستويات طيبة حتى فترة التوقف الدولي، ولم يكن هناك أي تأثير من حيث النتائج، لقد شعرنا بأننا أقوياء للغاية خلال الصعوبات وكانت العقوبات سارية لكن الأمر تبدل ويريد الجميع معرفة ما سيحدث خلال الموسم المقبل، كل يوم يصبح الأمر أكثر صعوبة".

وأشار "إذا نظرت إلى نتائجنا خلال الموسم الحالي ستجد لدينا قدرا جيدا من الانتصارات وليس لدينا الكثير من الخسائر، لكن لدينا العديد من التعادلات وهذة أزمتنا الحقيقية".

وعن الحصول على راحة أقل مقارنة بليفربول قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي قال: "تعودنا على ذلك ولن نعلق عليه يجب أن يكون كافيا بالنسبة لنا".

ويستعد تشيلسي لمواجهة ليفربول يوم السبت المقبل ضمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وكان تشيلسي قد تعرض لتعادل محبط أمام ولفرهامبتون بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 36 للدوري الإنجليزي الممتاز.

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