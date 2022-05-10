قائمة الأهلي - عودة السولية وعبد المنعم واستمرار غياب ثنائي الهجوم أمام وفاق سطيف

الثلاثاء، 10 مايو 2022 - 15:28

كتب : حسام نور الدين وأحمد الخولي

الأهلي قبل مواجهة وفاق سطيف

أعلن الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة وفاق سطيف في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

واستعاد الأهلي مدافعه محمد عبد المنعم بعد تعافيه من الإصابة وعمرو السولية لاعب الوسط.

بينما استمر غياب ثنائي الهجوم حسام حسن وصلاح محسن عن قائمة الفريق.

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وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير

الدفاع: ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - أيمن أشرف - محمد هاني - كريم فؤاد - محمود وحيد - علي معلول - محمود متولي.

الوسط: حمدي فتحي - أليو ديانج - عمرو السولية - أحمد عبد القادر - محمد محمود - وليد سليمان - طاهر محمد طاهر - حسين الشحات - لويس ميكيسوني - أحمد نبيل كوكا.

الهجوم: بيرسي تاو - محمد شريف.

وكان الأهلي قد فاز في مباراة الذهاب بأربعة أهداف دون مقابل ليقترب من التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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