قائمة الأهلي - عودة السولية وعبد المنعم واستمرار غياب ثنائي الهجوم أمام وفاق سطيف

الركراكي: جاهزون للفوز بدوري الأبطال في أي بلد.. ولم يكن مقبولا نقل الملعب بعد التصويت

الأهلي يستأنف تدريباته للإياب أمام وفاق سطيف.. وتعافي عبد المنعم من الإصابة

رئيس وفاق سطيف: الأهلي متقدم عن الأندية الجزائرية بـ50 سنة

أبو عبلة يكشف موقف السولية من مباراة العودة أمام وفاق سطيف

خبر في الجول - الخطيب يناقش الرد على قرار كاف.. ويطلب دعم وزير الرياضة واتحاد الكرة

مجاهد يرد على الكومي: إغلاق باب التقديم لاستضافة النهائي كان بعد انتخاب المجلس الحالي

مدرب سطيف: كلما حاولت السيطرة على المباراة أجد الأهلي سجل هدفا.. وكان من الممكن يسجلوا أكثر

مصدر من كاف يكشف لـ في الجول الحصة المخصصة لـ الأهلي من تذاكر نهائي إفريقيا