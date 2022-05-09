مدرب سطيف: كلما حاولت السيطرة على المباراة أجد الأهلي سجل هدفا.. وكان من الممكن يسجلوا أكثر

الإثنين، 09 مايو 2022 - 23:52

كتب : FilGoal

احتفال طاهر محمد طاهر - الأهلي × وفاق سطيف

أقر داركو نوفيتش المدير الفني لـ وفاق سطيف صعوبة العودة أمام الأهلي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وفاز الأهلي على وفاق سطيف بنتيجة أربعة أهداف مقابل لا شيء في ذهاب نصف نهائي المسابقة.

وقال نوفيتش عبر أون تايم سبورت: "المباراة كانت صعبة لأنها أمام حامل اللقب، البطاقة الحمراء صنعت الفارق".

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وأضاف "أفكاري كانت متباينة على مدار المباراة، كلما حاولت السيطرة على شيء أجد الأهلي يسجل هدفا جديدا".

وتابع "الأهلي فاز بسبب القدرات الفنية، بيرسي تاو ومحمد شريف وعلي معلول أخطر لاعبين في الفريق".

وأكمل "الأهلي أضاع فرض كثيرة وكان من الممكن أن يسجل أهدافا أكثر".

وعن اختلاف أداء الأهلي بين الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا، قال: "لم أتفاجأ الأهلي لم يكن جيدا في الدوري وقدم أداءً كبيرا أمام الرجاء، كنا نعلم".

واستطرد "موسيماني واحد من أكبر المدربين في إفريقيا مثل حسن شحاته (مصر) ورابح سعدان (الجزائر)".

وأتم "العودة في المباراة صعبة لكن قادرون، أثق في لاعبي الفريق".

وتقام مباراة الإياب السبت 14 مايو على ملعب ستاد 5 جويليه في الجزائر.

الأهلي دوري أبطال إفريقيا
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