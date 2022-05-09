كلوب يعلق على اقتراب هالاند من مانشستر سيتي

الإثنين، 09 مايو 2022 - 22:17

كتب : FilGoal

يورجن كلوب

يرى يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول أن انتقال إرلينج هالاند لاعب بوروسيا دورتموند إلى مانشستر سيتي سيضع الفريق في مستوى آخر.

وأفادت تقارير أن هالاند أعطى موافقته الشخصية للانتقال إلى مانشستر سيتي الموسم المقبل ولم يتبقى سوى تفعيل بند الشراء من دورتموند.

وقال كلوب لـ سكاي سبورتس: "إذا ذهب هالاند إلى هناك فإن هذا الانتقال سيضعهم في مستوى آخر، دعني أقول هذا".

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وأضاف "لقد وقعت عقدا جديدا وأنا أعلم أن السيتي لن يتوقف عن التطور، لا يتعلق الأمر بـ مانشستر سيتي لتحديد ما إذا كان بإمكاننا أن نكون سعداء أم لا، إنه يتعلق بنا وما يمكننا فعله".

وأتم "أنت ستواجه السيتي في مسابقتين، ربما 6 مرات في السنة، وفي كثير من الأحيان أكثر من كل البقية".

وأتم تصريحاته "لكن في النهاية لديك الكثير من الفرص والطرق للفوز بمباراة كرة قدم، علينا أن نجد واحدة فقط، ومن الواضح أنه يمكنك فعل ذلك".

ليفربول يصارع مانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي قبل المباريات الـ3 الأخيرة لكل منهما، إذ يتصدر السماوي الجدول بفارق 3 نقاط.

ويحل ليفربول ضيفا على أستون فيلا يوم الثلاثاء في مباراة مؤجلة من الجولة 33.

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