خبر في الجول – إدارة الأهلي تبدأ في بناء موقف قانوني ضد قرار كاف

يدرس الأهلي كل الخيارات المتاحة للتعامل مع قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، باستضافة المغرب لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان مصدر بالأهلي قد كشف لـ FilGoal.com قبل تصريحات إيهاب الكومي وخالد الدرندلي، عضو ونائب مجلس إدارة اتحاد الكرة، بمخاطبة كاف برفض قرار استضافة المغرب للنهائي، عن انتظاره لخطوات اتحاد الكرة.

وبعد ذلك الموقف، يعكف مسؤولو الأهلي على بناء موقف قانوني ولوائحي مع تحركات لمختلف الشخصيات التي لها ثقل ونفوذ من مصر لدى كاف، للوقوف ضد ذلك القرار.

وفي نفس الوقت، شدد مصدر بالنادي لـ FilGoal.com أن إدارة الأهلي لديها ثقة في قدرة الفريق على المرور للنهائي، وحسم اللقب من ملعب الوداد.

وعلم FilGoal.com موعد القرار كان بعد انتهاء اجتماع مجلس الإدارة ولم يناقش هذا الملف.

وأعلن كاف عن إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا، في المغرب.

وكذلك كشف كاف عن موعد النهائي، والذي سيكون يوم 30 مايو الجاري.

وقال بيان صادر عن كاف: "إدارة كاف السابقة أعلنت في 17 يوليو 2019 أن الفائز بدوري الأبطال سيتحدد بمباراة واحدة، بدلا من مباراتي ذهاب وإياب".

وأوضح "كاف تلقى عرضين من الاتحاد السنغالي، والجامعة الملكية المغربية، لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا".

وشدد "الاتحاد السنغالي سحب ملفه، وبالتالي يسر كاف أن يعلن أن المغرب سيستضيف المباراة يوم 30 مايو 2022".

وأتم بيان كاف: "هناك حاليا مناقشات للعودة لنظام مباراتي الذهاب والإياب بدلا من المباراة الواحدة".

الوداد المغربي وضع قدما في النهائي بالفوز على بترو أتليتكو الأنجولي في لواندا 3-1، مثلما فعل الأهلي وفاز على وفاق سطيف الجزائري في القاهرة 4-0.

وفي وقت سابق، أرسل النادي الأهلي خطابا إلى باتريس موتسيبي، رئيس كاف، يطلب فيه إقامة المباراة النهائية لدوري الأبطال في دولة محايدة، بعيدا عن الفرق الأربعة التي تتسابق في الدور قبل النهائي للبطولة.

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