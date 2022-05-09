صلاح يصارع سون نحو جائزة أخرى غير الحذاء الذهبي

يتصارع محمد صلاح هداف ليفربول وهيونج مين سون في قمة ترتيب شبكة سكاي سبورتس لأفضل لاعبي الدوري الإنجليزي عقب مرور 36 جولة من المسابقة.

محمد صلاح النادي : ليفربول

صلاح يحتل صدارة جدول هدافي المسابقة برصيد 22 هدفا بفارق هدفين فقط عن سون، في صراعهما نحو جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي.

وتواجد سون وصلاح في قمة ترتيب أفضل اللاعبين بالدوري الإنجليزي وفقا لمعايير شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية، بفارق ضئيل للغاية في النقاط.

ويتفوق قائد منتخب مصر في صناعة الأهداف كذلك، إذ صنع 13 هدفا مقابل 7 أهداف للكوري، لكن سون سجل كل أهدافه الـ20 من اللعب المفتوح، مقابل 17 لصلاح الذي أحرز 5 ركلات جزاء.

بينما حل ترينت ألكسندر أرنولد مدافع الريدز في المركز الثالث، وجواو كانسيلو مدافع مانشستر سيتي في المركز الرابع، ثم جاء أليسون بيكر حارس ليفربول في المركز الخامس.

كيف يتم الاختيار؟

أوضح تقرير الشبكة الإنجليزية أن هناك نظام وضع يستخدم فيه 35 معيارا لتقييم أداء كل اللاعبين عبر مختلف الجولات.

تلك الإحصائيات تتضمن على سبيل المثال تسجيل الأهداف وصناعتها وصناعة الفرص والمراوغات والخروج بشباك نظيفة إلى آخره.

ومع مرور خمس جولات على كل جولة يتم خصم 20% مما حققه اللاعب في الأسبوع الرابع و40% من الأسبوع الثالث وهكذا.

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المباريات المتبقية لكلاهما؟

لاعب المقاولون العرب السابق سيلعب مبارياته المتبقية من موسم الدوري الإنجليزي ضد أستون فيلا وساوثامبتون وولفرهامبتون.

بينما يلعب سون مبارياته المتبقية من الموسم ضد أرسنال وبيرنلي ونورويتش سيتي.

من توج بالجائزة؟

لو حقق صلاح جائزة سكاي سبورتس لأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي ستكون المرة الثانية في مشواره، بعد جائزة موسم 2017-2018.

فقد فاز بها كل من:

رياض محرز (2015/2016)

أليكسيس سانشيز (2016/17)

صلاح (2017/18)

إيدن هازارد (2018/19)

كيفن دي بروين (2019/20)

هاري كين (2020/21)

ويقضي صلاح موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 250 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 155 هدفا وأرسل 62 تمريرة حاسمة.

وتوج بخمسة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين 2022.