انتهت الدوري الإسباني - أتليتكو مدريد (1)-(0) ريال مدريد.. حامل اللقب يخسر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أتليتكو مدريد ضد ريال مدريد في الجولة الـ35 من الدوري الإسباني.

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نهاية المباراة بفوز أتليتكو مدريد بهدف دون رد

ق 76: كاراسكو يهدر الثاني بانفراد مؤكد والكرة في العارضة

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45: كروس يسدد بقوة بجوار القائم

ق40: كاراسسكو يسجل الأول لأتليتكو مدريد من ضربة جزاء

ق38: ضربة جزاء لأتليتكو مدريد بعد العودة للفيديو

انطلاق المباراة