تشكيل ميلان - جيرو يقود هجوم الروسونيري لاقتناص الصدارة أمام فيرونا

نابولي يُبقى على حظوظه الضئيلة في لقب الدوري الإيطالي بفوز صعب على تورينو

مؤتمر بيولي: مباريات نصف نهائي دوري الأبطال في عقولنا.. وأراهن أن ميلان سيقدم أفضل ما لديه غدا