تشكيل ميلان - جيرو يقود هجوم الروسونيري لاقتناص الصدارة أمام فيرونا
الأحد، 08 مايو 2022 - 19:51
كتب : FilGoal
أعلن ستيفانو بيولي مدرب ميلان تشكيل فريقه لمواجهة هيلاس فيرونا ضمن منافسات الأسبوع السادس والثلاثين للدوري الإيطالي.
حراسة المرمى: مايك مينيان
خط الدفاع: دافيدي كالابريا - بيير كالولو - فيكايو توموري - ثيو هيرنانديز
خط الوسط: ساندرو تونالي - فرانك كيسي - أليكسيس سايليمايكرس - رادي كرونيتش - رافاييل لياو
خط الهجوم: أوليفييه جيرو
ويحتل الروسونيري المركز الثاني بـ77 نقطة، بفارق نقطة عن المتصدر إنتر ميلان الذي لعب مباراة أكثر.
على الجانب الآخر يحتل هيلاس فيرونا المركز التاسع بـ52 نقطة.
اقرأ أيضا
الأهلي يتمسك بالعدالة.. ويطالب بإقامة النهائي في ملعب محايد
إيهاب جلال يتحدث عن تواصله مع محمد صلاح وموقف السعيد
المكان والموعد والنظام.. موقف 3 ملفات نارية حول نهائي دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
نابولي يغادر السباق.. ميلان يجتاز فيرونا ويسترد صدارة الدوري الإيطالي انتهت في إيطاليا - فيرونا (1) - (3) ميلان.. رصاصة الرحمة نابولي يُبقى على حظوظه الضئيلة في لقب الدوري الإيطالي بفوز صعب على تورينو مؤتمر بيولي: مباريات نصف نهائي دوري الأبطال في عقولنا.. وأراهن أن ميلان سيقدم أفضل ما لديه غدا ميهايلوفيتش: أردت فوز نابولي بلقب الدوري الإيطالي.. وكونك مريضا يجعلك تفهم معنى الحياة روما يكافئ 166 مشجعا حضروا خسارة بودوجليمت بتذاكر نهائي دوري المؤتمر الأوروبي الدوري الإيطالي - ليتشي يتوج بلقب الدرجة الثانية بحضور قياسي.. وكريمونيسي يعود بعد غياب 26 عاما أمل البقاء يستمر.. هدفان متأخران يقلبان تأخر جنوى إلى فوز على يوفنتوس