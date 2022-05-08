تشكيل ميلان - جيرو يقود هجوم الروسونيري لاقتناص الصدارة أمام فيرونا

الأحد، 08 مايو 2022 - 19:51

كتب : FilGoal

جيرو

أعلن ستيفانو بيولي مدرب ميلان تشكيل فريقه لمواجهة هيلاس فيرونا ضمن منافسات الأسبوع السادس والثلاثين للدوري الإيطالي.

حراسة المرمى: مايك مينيان

خط الدفاع: دافيدي كالابريا - بيير كالولو - فيكايو توموري - ثيو هيرنانديز

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خط الوسط: ساندرو تونالي - فرانك كيسي - أليكسيس سايليمايكرس - رادي كرونيتش - رافاييل لياو

خط الهجوم: أوليفييه جيرو

ويحتل الروسونيري المركز الثاني بـ77 نقطة، بفارق نقطة عن المتصدر إنتر ميلان الذي لعب مباراة أكثر.

على الجانب الآخر يحتل هيلاس فيرونا المركز التاسع بـ52 نقطة.

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هيلاس فيرونا الدوري الإيطالي ميلان أوليفييه جيرو
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