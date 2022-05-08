سيتي يتجاوز أحزانه الأوروبية بخماسية أمام نيوكاسل ويبتعد بصدارة الدوري الإنجليزي

الأحد، 08 مايو 2022 - 19:24

كتب : FilGoal

احتفال لاعبو مانشستر سيتي بهدف ستيرلنج أمام نيوكاسل

ابتعد مانشستر سيتي بصدارة الدوري الإنجليزي بالفوز على نيوكاسل بخمسة أهداف دون رد ضمن مباريات الأسبوع الـ36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل لمانشستر سيتي كلا من رحيم ستيرلنج هدفين وإيمريك لابورت ورودري وفيل فودين.

الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة 86 في الصدارة بفارق ثلاث نقاط عن ليفربول، بينما توقف رصيد نيوكاسل عند 43 نقطة في المركز الـ13.

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التشكيل

قرر بيب جوارديولا الدفع برحيم ستيرلنج في التشكيل الأساسي بينما تواجد فيل فودين ورياض محرز على مقاعد البدلاء.

وتواجد كالوم ويلسون وكيران تريبيه على مقاعد بدلاء نيوكاسل بعد غياب طويل بسبب الإصابة.

أحداث المباراة

دخل لاعبو مانشستر سيتي الإحماء بقميص خاص لسيرجيو أجويرو بمناسبة مرور 10 سنوات على هدفه الشهير الذي حقق به لقب الدوري في 2012.

سيطر مانشستر سيتي على المباراة منذ البداية ليلعب كيفن دي بروين ضربة حرة مباشرة بجوار القائم مع الدقيقة الخامسة.

رد نيوكاسل بعرضية من سانت ماكسيم ورأسية من وود أمسكها إديرسون بسهولة.

وأهدر إيمريك لابورت فرصة الهدف الأول لمانشستر سيتي مع الدقيقة السابعة بعد عرضية من كيفن دي بروين.

وكاد كانسيلو أن يسجل الهدف الأول بعد ربع ساعة بتمريرة من كيفن دي بروين ولكنه سدد فوق العارضة.

هدف مانشستر سيتي الأول جاء عن طريق رحيم ستيرلنج بعد عرضية من جوندوجان وتمهيد من جواو كانسيلو.

وسجل بعدها نيوكاسل هدفا ألغاه الحكم بداعي التسلل على كريس وود في الدقيقة 24.

رد مانشستر سيتي بتسديدة قوية من جواو كانسيلو من داخل منطقة الجزاء تصدى لها دوبرافكا.

ووسع مانشستر سيتي الفارق عن طريق إيمريك لابورت في الدقيقة 38 بعد متابعة لتسديدة سقطت من يد دوبرافكا ليسددها دياز وترتد إلى المدافع الإسباني الذي سجل الهدف الثاني.

وغادر روبن دياز المباراة بين الشوطين بسبب الإصابة تاركا مكانه لـ فيرناندينو.

وسجل رودري الهدف الثالث في الدقيقة 60 من رأسية بعد عرضية كيفن دي بروين.

وأجرى جوارديولا تغييره الثاني بدخول فيل فودين في مكان جابريل خيسوس.

ومع الدقيقة 68، عاد الثنائي كالوم ويلسون وكيران تيريبيه للمشاركة مع نيوكاسل من جديد بعد فترة غياب بسبب الإصابة.

وأهدر رحيم ستيرلنج فرصة الهدف الرابع مع الدقيقة 75 بعد تمريرة من جاك جريليش.

وأنقذ إديرسون مرماه من الهدف الأول بعد تصدي لانفراد من البديل كالوم ويلسون.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي سجل فيل فودين الهدف الرابع لمانشستر سيتي بعد عرضية من زينشينكو.

ووقع رحيم ستيرلنج على الهدف الخامس بعد كعب مميز من فودين وتمريرة من جيريليش ليوقع رحيم على ثاني أهدافه في المباراة وتنتهي المباراة بفوز رجال جوارديولا بخمسة أهداف دون رد.

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