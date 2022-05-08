تشكيل ريال مدريد - أنشيلوتي يدفع بالبدلاء في الدربي أمام أتليتكو

الأحد، 08 مايو 2022 - 19:08

كتب : FilGoal

فريق ريال مدريد في مواجهة إسبانيول

اعتمد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد على مجموعة من اللاعبين البدلاء في مواجهة أتليتكو مدريد.

ويلعب ريال مدريد ضد أتليتكو مدريد في الجولة الـ35 من الدوري الإسباني، في المباراة التي تقام بملعب واندا ميتروبوليتانو.

وجاء تشكيل ريال مدريد بطل الدوري كالآتي:

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المرمى: لونين

الدفاع: لوكاس فاسكيز – إيدير ميليتاو – فاييخو – ناتشو

الوسط: توني كروس – كامافينجا – كاسيميرو

الهجوم: رودريجو – ماركو أسينسيو – ماريانو دياز

وفاز ريال مدريد باللقب قبل 3 جولات من نهاية المسابقة، ورصيده الآن 81 نقطة، بينما يأتي أتليتكو مدريد في المركز الرابع برصيد 61 نقطة.

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