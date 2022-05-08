سبورت: بشرى لـ برشلونة.. ليفاندوفسكي غاضب من سير مفاوضاته مع بايرن ميونيخ

كشفت تقارير صحفية عن غضب روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ من سير عملية التفاوض على تجديد تعاقده، حيث اعتبر العرض الأخير الذي وصل إلى وكيله بيني زاهافي محبطا للغاية.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية فإن المهاجم البولندي ليس راضيا عن مدة العقد المعروضة، وليس راضيا عن المقابل المادي المطروح على الطاولة أيضا.

وذكرت الصحيفة أن ليفاندوفسكي بات أكثر اقتناعا بأن وقته في الدوري الألماني قد انتهى، وأن الوقت حان لمغامرة أخيرة في مسيرته، وسط اهتمام من برشلونة.

وتم استدعاء زاهافي وكيل ليفاندوفسكي لمناقشة تمديد العقد، الذي ينتهي في صيف 2023، ولم يتم منحه سوى عرض بتمديده لعام إضافي، حتى 2024، مع إمكانية إضافة خيار تمديد لعام آخر.

لم يتوافق هذا العرض مع أفكار ليفاندوفسكي، الذي يؤمن بقدرته على المواصلة لمدة 3 أعوام إضافية.

ويسعى برشلونة لاستغلال الوضع والحصول على اللاعب البالغ من العمر 33 عاما بسعر مناسب، بالتزامن مع تحسن الوضع الاقتصادي للنادي الكتالوني.

يذكر أن برشلونة تعاقد مع فيران توريس وبيير إيميريك أوباميانج وأداما تراوري لدعم صفوفه الأمامية في يناير الماضي.

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