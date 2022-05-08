سبورت: بشرى لـ برشلونة.. ليفاندوفسكي غاضب من سير مفاوضاته مع بايرن ميونيخ

الأحد، 08 مايو 2022 - 19:01

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي بشارة أوكرانيا

كشفت تقارير صحفية عن غضب روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ من سير عملية التفاوض على تجديد تعاقده، حيث اعتبر العرض الأخير الذي وصل إلى وكيله بيني زاهافي محبطا للغاية.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية فإن المهاجم البولندي ليس راضيا عن مدة العقد المعروضة، وليس راضيا عن المقابل المادي المطروح على الطاولة أيضا.

وذكرت الصحيفة أن ليفاندوفسكي بات أكثر اقتناعا بأن وقته في الدوري الألماني قد انتهى، وأن الوقت حان لمغامرة أخيرة في مسيرته، وسط اهتمام من برشلونة.

أخبار متعلقة
ناجلسمان: مفاوضات ليفاندوفسكي تسير بشكل جيد.. نحتاج قليلا من الصبر رومانو: برشلونة لن يستسلم.. مطاردة ليفاندوفسكي مستمرة رومانو: بايرن يعقد اجتماعا لمناقشة عقد ليفاندوفسكي.. وبرشلونة يترقب بيلد: بايرن يتفاوض مع هالر لخلافة ليفاندوفسكي

وتم استدعاء زاهافي وكيل ليفاندوفسكي لمناقشة تمديد العقد، الذي ينتهي في صيف 2023، ولم يتم منحه سوى عرض بتمديده لعام إضافي، حتى 2024، مع إمكانية إضافة خيار تمديد لعام آخر.

لم يتوافق هذا العرض مع أفكار ليفاندوفسكي، الذي يؤمن بقدرته على المواصلة لمدة 3 أعوام إضافية.

ويسعى برشلونة لاستغلال الوضع والحصول على اللاعب البالغ من العمر 33 عاما بسعر مناسب، بالتزامن مع تحسن الوضع الاقتصادي للنادي الكتالوني.

يذكر أن برشلونة تعاقد مع فيران توريس وبيير إيميريك أوباميانج وأداما تراوري لدعم صفوفه الأمامية في يناير الماضي.

اقرأ أيضا

الأهلي يتمسك بالعدالة.. ويطالب بإقامة النهائي في ملعب محايد

إيهاب جلال يتحدث عن تواصله مع محمد صلاح وموقف السعيد

المكان والموعد والنظام.. موقف 3 ملفات نارية حول نهائي دوري أبطال إفريقيا

وكيل إيهاب جلال يكشف كواليس المفاوضات وتفاصيل العقد

روبرت ليفاندوفسكي الدوري الألماني برشلونة بايرن ميونيخ
نرشح لكم
ناجلسمان: مفاوضات ليفاندوفسكي تسير بشكل جيد.. نحتاج قليلا من الصبر ديلي ميل: جوارديولا يطلب التعاقد مع دي يونج التشيرينجيتو: سواريز يطلب العودة.. وبرشلونة يرد رومانو ينقل بيانا رسميا عن والدة مبابي: لا اتفاق مع باريس أو أي ناد.. المناقشات مستمرة لو باريزيان تفجر قنبلة: اتفاق مبدئي على التجديد بين مبابي وباريس سان جيرمان رومانو: رحلة ألونسو مع تشيلسي تقترب من النهاية.. وبرشلونة يترقب رومانو: بايرن أتم اتفاقه مع نصير مزراوي تقرير: جالاتا سراي يحدد سعر مصطفى محمد.. وصراع فرنسي ثلاثي لضمه
أخر الأخبار
سيتي يتجاوز أحزانه الأوروبية بخماسية أمام نيوكاسل ويبتعد بصدارة الدوري الإنجليزي 23 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل ريال مدريد - أنشيلوتي يدفع بالبدلاء في الدربي أمام أتليتكو 39 دقيقة | الدوري الإسباني
سبورت: بشرى لـ برشلونة.. ليفاندوفسكي غاضب من سير مفاوضاته مع بايرن ميونيخ 46 دقيقة | ميركاتو
مران الزمالك - شيكابالا راحة وجلسة بين أوباما وفيريرا 59 دقيقة | الدوري المصري
استراحة سوبر اليد - الزمالك (19)-(16) الأهلي.. نهاية الشوط الأول ساعة | رياضات أخرى
اسكواش - احتفالا بمرور 10 سنوات.. انطلاق بطولة الجونة الدولية 27 مايو ساعة | رياضات أخرى
NBA - جولدن ستيت يقسو على ممفيس بفارق 30 نقطة.. وميلوكي يتقدم في السلسلة أمام بوسطن ساعة | رياضات أخرى
بمشاركة ريان وقبل جولتين من النهاية.. ألتاي يتعادل أمام جيرسون سبور ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 استراحة سوبر اليد - الزمالك (19)-(16) الأهلي.. نهاية الشوط الأول 2 سون يضيق الخناق على صلاح - جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22 3 كلوب يكشف ما قاله للاعبي ليفربول بين شوطي لقاء فياريال 4 تأكد غياب لاعب وحيد.. موقف مصابي الأهلي من المشاركة أمام وفاق سطيف