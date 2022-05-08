مران الزمالك - شيكابالا راحة وجلسة بين أوباما وفيريرا

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع يوسف إبراهيم أوباما لاعب الفريق، على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة استعدادا لمواجهة إنبي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ومنح المدير الفني للزمالك تعليمات لأوباما، كما تحدث معه في بعض الأمور الفنية والخططية الخاصة.

وخصص الجهاز الفني فقرة خاصة للتسديد على المرمى من جميع الجهات سواء من وضع الثبات أو الحركة.

كما تضمنت الفقرة التسديد على المرمي من خلال التمرير في منطقة الجزاء من لاعب للآخر.

وشارك في هذه الفقرة عبد الله جمعة ورزاق سيسيه وسيد عبد الله ومحمد عبد الشافي.

وأدي لاعبو الزمالك، فقرة فنية ركز الجهاز الفني خلالها على بعض الأمور الخاصة بخطة اللعب التي سيواجه بها إنبي.

ومنح الجهاز الفني محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب وقائد الفريق، راحة من التدريبات الجماعية ويأتي ذلك بسبب شكوي اللاعب من بعض الآلام في القدم.

ويؤدي شيكابالا برنامج علاجي وتأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق من أجل تجهيزه للعودة للمشاركة في التدريبات.

ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا لمواجهة إنبي المقبلة في مسابقة الدوري والمقرر لها مساء الثلاثاء المقبل في الجولة الثامنة عشرة للبطولة.

اقرأ أيضا

الأهلي يتمسك بالعدالة.. ويطالب بإقامة النهائي في ملعب محايد

إيهاب جلال يتحدث عن تواصله مع محمد صلاح وموقف السعيد

المكان والموعد والنظام.. موقف 3 ملفات نارية حول نهائي دوري أبطال إفريقيا

وكيل إيهاب جلال يكشف كواليس المفاوضات وتفاصيل العقد