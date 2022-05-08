مران الزمالك - شيكابالا راحة وجلسة بين أوباما وفيريرا

الأحد، 08 مايو 2022 - 18:48

كتب : إبراهيم رمضان

شيكابالا - الزمالك

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع يوسف إبراهيم أوباما لاعب الفريق، على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة استعدادا لمواجهة إنبي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ومنح المدير الفني للزمالك تعليمات لأوباما، كما تحدث معه في بعض الأمور الفنية والخططية الخاصة.

وخصص الجهاز الفني فقرة خاصة للتسديد على المرمى من جميع الجهات سواء من وضع الثبات أو الحركة.

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كما تضمنت الفقرة التسديد على المرمي من خلال التمرير في منطقة الجزاء من لاعب للآخر.

وشارك في هذه الفقرة عبد الله جمعة ورزاق سيسيه وسيد عبد الله ومحمد عبد الشافي.

وأدي لاعبو الزمالك، فقرة فنية ركز الجهاز الفني خلالها على بعض الأمور الخاصة بخطة اللعب التي سيواجه بها إنبي.

ومنح الجهاز الفني محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب وقائد الفريق، راحة من التدريبات الجماعية ويأتي ذلك بسبب شكوي اللاعب من بعض الآلام في القدم.

ويؤدي شيكابالا برنامج علاجي وتأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق من أجل تجهيزه للعودة للمشاركة في التدريبات.

ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا لمواجهة إنبي المقبلة في مسابقة الدوري والمقرر لها مساء الثلاثاء المقبل في الجولة الثامنة عشرة للبطولة.

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