NBA - جولدن ستيت يقسو على ممفيس بفارق 30 نقطة.. وميلوكي يتقدم في السلسلة أمام بوسطن

حقق جولدن ستيت واريورز فوزا كبيرا على ممفيس جريزليس في نصف نهائي المنطقة الغربية من الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين NBA.

وفاز جولدن ستيت على ممفيس بنتيجة 142 – 112 في المباراة الثالثة بينهما، ليتقدم واريورز في النتيجة 2-1.

وشهدت المباراة تألق نجوم جولدن ستيت وعلى رأسهم ستيفن كيري وكلاي تومسون وجودن بول.

وسجل كيري خلال المباراة 30 نقطة، بينما سجل جوردن بول 27 نقطة، وسجل كلاي تومسون 21 نقطة.

على الجانب الآخر سجل جا مورانت نجم ممفيس 34 نقطة.

وتقام المباراة الرابعة بين الفريقين صباح الثلاثاء في صالة تشيز سينتر الخاصة بفريق جولدن ستيت.

في الناحية الشرقية نجح ميلوكي باكس حامل اللقب في الفوز على بوسطن سيلتيكس بنتيجة 103 – 101، ليتقدم في السلسلة بنتيجة 2-1.

وتألق يانيس أنتيتوكنمبو نجم ميلوكي باكس خلال المباراة وسجل 42 نقطة، والتقطت 12 متابعة وقدم 8 تمريرات حاسمة.

كذلك سجل جرو هوليداي نجم ميلوكي 25 نقطة، والتقطت 7 متابعات وقدم 3 تمريرات حاسمة.

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