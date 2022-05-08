NBA - جولدن ستيت يقسو على ممفيس بفارق 30 نقطة.. وميلوكي يتقدم في السلسلة أمام بوسطن

الأحد، 08 مايو 2022 - 17:55

كتب : FilGoal

جولدن ستيت واريورز

حقق جولدن ستيت واريورز فوزا كبيرا على ممفيس جريزليس في نصف نهائي المنطقة الغربية من الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين NBA.

وفاز جولدن ستيت على ممفيس بنتيجة 142 – 112 في المباراة الثالثة بينهما، ليتقدم واريورز في النتيجة 2-1.

وشهدت المباراة تألق نجوم جولدن ستيت وعلى رأسهم ستيفن كيري وكلاي تومسون وجودن بول.

أخبار متعلقة
NBA - عودة في النتيجة لـ دالاس وفيلادلفيا أمام فينيكس وميامي NBA - مواجهات نارية في الدور الثاني من الأدوار الإقصائية NBA - بوسطن يفجر أكبر المفاجآت ويطيح بـ بروكلين.. ولوكا يقود دالاس للتقدم في السلسلة ضد يوتا

وسجل كيري خلال المباراة 30 نقطة، بينما سجل جوردن بول 27 نقطة، وسجل كلاي تومسون 21 نقطة.

على الجانب الآخر سجل جا مورانت نجم ممفيس 34 نقطة.

وتقام المباراة الرابعة بين الفريقين صباح الثلاثاء في صالة تشيز سينتر الخاصة بفريق جولدن ستيت.

في الناحية الشرقية نجح ميلوكي باكس حامل اللقب في الفوز على بوسطن سيلتيكس بنتيجة 103 – 101، ليتقدم في السلسلة بنتيجة 2-1.

وتألق يانيس أنتيتوكنمبو نجم ميلوكي باكس خلال المباراة وسجل 42 نقطة، والتقطت 12 متابعة وقدم 8 تمريرات حاسمة.

كذلك سجل جرو هوليداي نجم ميلوكي 25 نقطة، والتقطت 7 متابعات وقدم 3 تمريرات حاسمة.

Image

اقرأ أيضا

الأهلي يتمسك بالعدالة.. ويطالب بإقامة النهائي في ملعب محايد

إيهاب جلال يتحدث عن تواصله مع محمد صلاح وموقف السعيد

المكان والموعد والنظام.. موقف 3 ملفات نارية حول نهائي دوري أبطال إفريقيا

وكيل إيهاب جلال يكشف كواليس المفاوضات وتفاصيل العقد

جولدن ستيت واريورز ممفيس جريزليس ميلوكي باكس بوسطن سيلتيكس NBA
نرشح لكم
اسكواش - احتفالا بمرور 10 سنوات.. انطلاق بطولة الجونة الدولية 27 مايو اسكواش - تتويج علي فرج ونوران جوهر ببطولة الأبطال موعد مباريات اليوم الأحد 8 مايو 2022 – دربي مدريد ومواجهات حاسمة في إنجلترا وإيطاليا ويوم حافل في الصالات تنس - الأولى عربيا وإفريقيا.. أنس جابر تكتب التاريخ وتتوج ببطولة مدريد كرة طائرة - الأهلي مع صاحب الأرض في المجموعة الأولى لبطولة إفريقيا كرة يد - تعديل على موعد مباراة السوبر الإفريقي بين الزمالك والأهلي.. القنوات الناقلة NBA - عودة في النتيجة لـ دالاس وفيلادلفيا أمام فينيكس وميامي كرة سلة – وصول طاقم التحكيم الأجنبي لقيادة نهائي دوري السوبر
أخر الأخبار
اسكواش - احتفالا بمرور 10 سنوات.. انطلاق بطولة الجونة الدولية 27 مايو 29 دقيقة | رياضات أخرى
NBA - جولدن ستيت يقسو على ممفيس بفارق 30 نقطة.. وميلوكي يتقدم في السلسلة أمام بوسطن 40 دقيقة | رياضات أخرى
بمشاركة ريان وقبل جولتين من النهاية.. ألتاي يتعادل أمام جيرسون سبور 41 دقيقة | أوروبا
نكيتياه بطل فوز أرسنال على ليدز: النقاط أهم من الهدفين 46 دقيقة | الدوري الإنجليزي
اسكواش - تتويج علي فرج ونوران جوهر ببطولة الأبطال 54 دقيقة | رياضات أخرى
أرتيتا: الطرد عقد الأمور.. ونستحق مواجهة توتنام في السياق الحالي 57 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (2) - (0) نيوكاسل.. بداية الشوط الثاني ساعة | الدوري الإنجليزي
بمشاركة النني.. أرسنال يلامس دوري الأبطال بنشوة الدقائق الأولى ويقرب ليدز من الهبوط ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سون يضيق الخناق على صلاح - جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22 2 كلوب يكشف ما قاله للاعبي ليفربول بين شوطي لقاء فياريال 3 تأكد غياب لاعب وحيد.. موقف مصابي الأهلي من المشاركة أمام وفاق سطيف 4 أحمد مسعود لـ في الجول: شعرت بالدهشة من بيان المصري.. سيكون من الصعب الاستمرار