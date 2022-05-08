بمشاركة النني.. أرسنال يلامس دوري الأبطال بنشوة الدقائق الأولى ويقرب ليدز من الهبوط

اقترب أرسنال بشدة من التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، بعد أن فاز على ليدز يونايتد 2-1 في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي.

ووسع أرسنال الفارق مع توتنام إلى 4 نقاط، قبل 3 جولات من نهاية المسابقة، وقبل مواجهة الفريقين المصيرية الجولة المقبلة.

وفي المقابل دفع أرسنال ليدز أكثر إلى منطقة الهبوط، حيث تجمد رصيده عند 34 نقطة في المركز الـ 18.

التشكيل

جاء محمد النني في التشكيل الأساسي لأرسنال للمرة الرابعة على التوالي مع استمرار غياب أليكساندر لاكازيت عن التشكيل.

وجاء تشكيل أرسنال كالآتي

الحارس: أرون رامسديل

الدفاع: تاكيهيرو تومياسو - روب هولندج - جابرييل - سيدرك سواريس

الوسط: محمد النني - جرانيت تشاكا - بوكايو ساكا - مارتن أوديجارد - جابرييل مارتنيلي

الهجوم: إيدي نيكيتياه

أما ليدز يونايتد فضم تشكيله

حراسة المرمى: إيفان ميسلييه

الدفاع: لوك أيلينج – دييجو يورنتي - روبين كوش – جونيور فربو

الوسط: ماتيوش كليتش – كالفن فيلبس – رافينيا

الهجوم: دانييل جيمس – جاك هاريسون – جوي جيلهارت

أحداث المباراة

بدأ أرسنال المباراة بقوة، وافتتح الأهداف في الدقيقة 6، بعد أن ضغط إيدي نكيتياه على إيفان ميسلييه حارس نيوكاسل، لتسكن الكرة الشباك.

وبعد 4 دقائق فقط، سجل نكيتياه الهدف الثاني بعد عمل رائع من جابرييل مارتينيلي، الذي مرر عرضية أرضية قابلها المهاجم بشكل رائع في شباك ليدز.

وفي الدقيقة 27، تلقى لوك أيلينك مدافع ليدز يونايتد بطاقة حمراء، بعد تدخله على مارتينيلي.

وتراجع أرسنال كثيرا بعد ذلك، ما منح ليدز فرصة للسيطرة على اللعب.

وبالفعل، قلص دييجو يورنتي مدافع ليدز النتيجة، بعد من ركنية جونيور فربو، في الدقيقة 66.

وبعد الهدف، ضغط ليدز بشكل أكبر على مرمى أرسنال، لكن رامسديل كان بالمرصاد لفرص ليدز، لتنتهي المباراة 2-1.

وفي بقية مباريات الثالثة، تغلب وست هام على نورويتش 4-0، بهدفي سعيد بن رحمة ومايكل أنطونيو ومانويل لانزيني، ليحتفظ بمركزه السابع بـ 55 نقطة، فيما ظل نورويتش الهابط سلفا في قاع الجدول بـ 21 نقطة.

أبرز مستفيد في صراع الهبوط كان إيفرتون، الذي فاز 2-1 على ليستر سيتي في كينج باور ستاديوم.

فيتالي ميكولينكو تقدم لإيفرتون في الدقيقة 6، قبل أن يتعادل باتسون داكا لليستر سيتي في الدقيقة 11.

ولكن ماسون هولجيت حسم الأمور للتوفيز في الدقيقة 30، ليحصد أزرق ميرسيسايد نقطته الـ 35 ويتقدم للمركز الـ 16 ولديه مباراة أقل من منافسيه.

أما ليستر سيتي فظل في المركز الـ 14 بـ 42 نقطة.