وكيل إيهاب جلال يكشف كواليس مفاوضاته مع اتحاد الكرة.. وتفاصيل العقد

الأحد، 08 مايو 2022 - 16:20

كتب : FilGoal

إيهاب جلال مدرب منتخب مصر وجمال علام رئيس اتحاد الكرة

كشف تامر النحاس وكيل إيهاب جلال المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني كواليس مفاوضات اتحاد الكرة لتوليه المهمة

وأعلن اتحاد االكرة المصري تولي إيهاب جلال مسؤولية تدريب منتخب مصر خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش الذي أنهي التعاقد معه بعد فشله في التأهل لنهائيات كأس العالم 2022.

وقال النحاس في تصريحات عبر إذاعة ميجا إف إم: "كنت أتمنى أن يواصل كيروش مهمته لكن بعد الاستقرار على مدير فني وطني فمن وجهة نظري ايهاب جلال هو الاختيار الأمثل".

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وأوضح: "في المرة الأولى تفاوضنا مع اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة لمدة شهرين وتراجعوا عن بعض الأمور بعد الاتفاق عليها، لكن هذة المرة الأمور كانت أسهل والعرض مناسب".

وتابع "راتب ايهاب جلال في بيراميدز كان أعلى ولديه استقرار إداري وفني لكن كان لديه رغبة في خوض التحدي مع منتخب مصر وهو سعيد سعيد بقراره".

وواصل: "التعرض للانتقادات أمر طبيعي ولكن االفترة المقبلة تحتاج دعم وتكاتف الجميع ومن وجهة نظري ايهاب جلال افضل مدير فني مصري خلال آخر 10 سنوات".

وأضاف "حمد إبراهيم كان يتولى تدريب الإسماعيلي ولم يتم طرحه من الأساس والمفاجأة التي أود كشفها أن محمد شوقي كان ضمن اختيارات إيهاب جلال في المرة الأولى".

وأردف "الأمر اختلف بالنسبة لعصام الحضري لم يكن لديه خبرات عند طرحه في المرة الأولى لكن الوضع تغير وبات لديه الخبرة اللازمة".

وشدد: "اتحاد الكرة منح ايهاب جلال صلاحية استقدام أسماء أخرى خال رغبته في ذلك ويمتد العقد لمدة سنتين ولا يوجد شروط جزائية".

وكشف "أهداف جلال مع المنتخب واضحة بالوصول لكأس إفريقيا والمنافسة على اللقب وتكملة المشوار حتى التأهل لكأس العالم".

وأقام اتحاد كرة القدم المصري مؤتمرا صحفيا لتقديم إيهاب جلال المدرب الجديد لمنتخب مصر. (طالع التفاصيل)

ويستعد منتخب مصر لمواجهة غينيا في أول مباراة تحت قيادة إيهاب جلال كمدرب لمنتخب مصر يوم 6 يونيو المقبل على ستاد القاهرة في افتتاح تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وأوقعت القرعة منتخب مصر في المجموعة الرابعة بجانب كل من غينيا، وإثيوبيا، ومالاوي.

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