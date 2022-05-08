رومانو: فيرناندينيو رفض طلب جوارديولا

الأحد، 08 مايو 2022 - 15:19

كتب : FilGoal

فيرناندينيو - بيب جوارديولا - مانشستر سيتي - ليون

رفض فيرناندينيو لاعب وسط مانشستر سيتي رغبة مدربه بيب جوارديولا في الإبقاء عليه لموسم جديد، حسب فابريزيو رومانو صحفي سكاي سبورتس المتخصص في الانتقالات.

قبل أسابيع، أعلن البرازيلي رحيله من النادي بنهاية عقده هذا الشهر بعد 9 سنوات قضاها بين جدرانه.

وأفاد رومانو بأن فرناندينيو لم يغير رأيه وسيغادر مانشستر سيتي في الصيف، كما أعلن بالفعل".

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وأوضح أن جوارديولا يود بقاء فرناندينيو لكن أولويته هي العودة إلى البرازيل.

وأشار إلى أن مانشستر سيتي بدأ البحث عن لاعب خط وسط جديد هذا الصيف.

ماذا حدث؟

قال البرازيلي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء أتليتكو مدريد الشهر الماضي: "لا أعتقد أنني سأمدد عقدي مع مانشستر سيتي بنهاية الموسم".

وأضاف "أريد أن استمر في لعب كرة القدم. سأعود إلى البرازيل، لقد توصلت للقرار بعد التشاور مع عائلتي".

بعد دقائق دخل جوارديولا المؤتمر الصحفي، ورد على سؤاله حول قرار فيرناندينيو قائلا "أوه، لم أكن أعلم أنه قرر الرحيل! لقد وصلني الخبر منكم الآن".

وأكمل "لم أسمعه في المؤتمر الصحفي قبل دخولي، سنرى ما سيحدث. لا أعرف ماذا سيحدث مستقبلا. إنه لاعب مهم للغاية. سأسأله عن ذلك".

وتابع "في نهاية الموسم سنتحدث. ربما يكون قرار المغادرة بسبب عائلته، سأحب ذلك. لكننا سنتحدث بالتأكيد".

وواصل جوارديولا حديثه عن فرناندينيو قائلا "أريده أن يكون سعيدا. سنلعب من أجله في مباراة أتليتكو مدريد، نريد أن نمنحه أفضل لحظة وداع بالوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا".

وأردف "إذا كان قد قرر الرحيل من أجل اللعب فهذا مفهوم، إذا أراد أحد اللاعبين المغادرة، فأنا أتفهم ذلك تماما، انظروا إلى فيران توريس. لا أريد أحدا لا يشعر بالرضا في صفوف الفريق".

وأتم "بالنظر لعمر فيرناندينيو، وارتباطه بعائلته في البرازيل، فالقرار مفهوم، والنادي سيساعده".

الدولي البرازيلي لعب 9 مواسم في صفوف سيتي وحقق العديد من البطولات.

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