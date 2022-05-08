اختبر معلوماتك - هل تابعت أحداث مباراة الأهلي ووفاق سطيف بتركيز؟

هل تابعت مباراة الأهلي ووفاق سطيف الجزائري جيدا وتحفظ أحداثها؟

مباراة مثيرة شهدت لحظة تحول في الشوط الأول، ورسمت نتيجة رائعة للمارد الأحمر.

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