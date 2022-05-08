اختبر معلوماتك - هل تابعت أحداث مباراة الأهلي ووفاق سطيف بتركيز؟
الأحد، 08 مايو 2022 - 14:54
كتب : محمود صلاح
هل تابعت مباراة الأهلي ووفاق سطيف الجزائري جيدا وتحفظ أحداثها؟
مباراة مثيرة شهدت لحظة تحول في الشوط الأول، ورسمت نتيجة رائعة للمارد الأحمر.
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