اختبر معلوماتك - هل تابعت أحداث مباراة الأهلي ووفاق سطيف بتركيز؟

الأحد، 08 مايو 2022 - 14:54

كتب : محمود صلاح

هدف بيرسي تاو أمام وفاق سطيف

هل تابعت مباراة الأهلي ووفاق سطيف الجزائري جيدا وتحفظ أحداثها؟

مباراة مثيرة شهدت لحظة تحول في الشوط الأول، ورسمت نتيجة رائعة للمارد الأحمر.

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