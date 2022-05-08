تقرير: حجازي جاهز للكلاسيكو السعودي

من المنتظر أن تشهد مباراة اتحاد جدة والهلال في الدوري السعودي الأحد المقبل عودة أحمد حجازي مدافع النمور إلى المشاركة مع الفريق بعد غياب طويل.

وغاب حجازي عن المشاركة مع الاتحاد منذ تعرضه للإصابة في العضلة الضامة خلال مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة.

وأوضحت جريدة اليوم السعودية أن الروماني كوزمين كونترا مدرب الاتحاد يسعى لترميم دفاعات الفريق، بعدما سكنت شباك الفريق 4 أهداف في مباراة واحدة أمام الفتح، 3 منها من ضربات ثابتة.

ومن المتوقع أن يدفع كوزمين بحجازي أمام الهلال، حيث فضل كونترا عدم المجازفة بالمدافع المصري أمام الفتح، وقرر بقاءه في جدة لاستكمال برنامجه التأهيلي تأهبا للمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية التدريجية مع انطلاق التحضيرات لمواجهة الكلاسيكو.

وشارك حجازي مع اتحاد جدة منذ بداية الموسم الحالي في 14 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل ثلاثة أهداف وساهم في الحفاظ على الشباك نظيفة في 5 مباريات.

ويأمل حجازي في اللحاق بمباريات فريقه الأخيرة في الدوري، ومساعدة الفريق في التتويج بلقب الدوري السعودي.

ويحتل نادي الاتحاد صدارة ترتيب دوري المحترفين السعودي برصيد 61 نقطة وبفارق 9 نقاط عن الهلال صاحب المركز الثاني، لكن الأخير لديه مباراة مؤجلة إضافة إلى مواجهة مباشرة بين الفريقين ستلعب يوم 15 مايو وستحدد بنسبة كبيرة بطل الموسم الحالي للدوري السعودي.

بعد القمة السعودية سيتبقى 3 جولات على نهاية الموسم.

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