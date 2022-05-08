ماني: نصلي من أجل أن يقع سيتي في فخ التعادل أو الخسارة

أوضح ساديو ماني نجم ليفربول أن فريقه ليس عليه إلا الدعاء أن يسقط غريمه مانشستر سيتي في فخ التعادل والهزيمة حتى يعود أمل التتويج بالدوري الإنجليزي.

وتعادل ليفربول مع توتنام بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد في الجولة الـ 36 من الدوري الإنجليزي ليتساوى مع سيتي في عدد النقاط، لكن الفريق السماوي سيلاقي نيوكاسل يونايتد يوم الأحد.

وقال ماني في تصريحات نشرتها جريدة ليفربول إيكو: "كل يوم نقدم أفضل ما لدينا في التدريبات وعلينا التأكد من أننا نفعل ذلك في المباريات".

وأضاف "أعتقد أن التنافس مع مانشستر سيتي يجعل الدوري الإنجليزي مميزًا للغاية. يمكننا أن نرى مدى قربنا من بعضنا البعض وهذا أمر مذهل".

وشدد السنغالي "نصلي من أجل أن يقع مانشستر سيتي في فخ التعادل أو الخسارة، وأن نفوز بالمباريات لأن التتويج بالدوري الإنجليزي لا يحدث كل عام ولدينا فرصة هذا العام".

وتابع "سيتي لعب مباراة أقل ولكن في بعض الأحيان هذا العام كنا متأخرين بعشر نقاط لذلك علينا أن نتأكد من فوزنا بالمباريات ونأمل أن يتمكن أي فريق من الحصول على نقطة من سيتي".

التعادل رفع رصيد ليفربول للنقطة الـ 83 في صدارة جدول الترتيب بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني والذي سيلعب يوم الأحد أمام نيوكاسل.

وأتم "أنا مقاتل و أريد أن أفوز بكل شيء، لكن في النهاية إذا لم ينجح الأمر فهذا جزء من الحياة يجب التعامل معه".

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