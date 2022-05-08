ديلي ميل: رابطة الدوري الإنجليزي عينت خبراء من أجل تحقيق سري ضد مانشستر سيتي

الأحد، 08 مايو 2022 - 10:44

كتب : FilGoal

كيفن دي بروين أليكس أيوبي شيموس كوليمان مانشستر سيتي إيفرتون

قالت جريدة "ديلي ميل" الإنجليزية إن رابطة الدوري الإنجليزي، قد عينت خبراء من أجل تحقيق سري لمدة 3 سنوات حول ماليات مانشستر سيتي، الأمر الذي يقترح أن المعركة القانونية بين الطرفين قد وصلت إلى مرحلتها الأخيرة.

بحسب مسؤول قانوني من رابطة الدوري الإنجليزي لـ "ديلي ميل"، فإن تلك الخطوة قد تعني أن هناك اتهاما سيتم توجيهه إلى سيتي، ولكن لا تأكيد حول ذلك الأمر.

وأشار التقرير إلى أن رابطة الدوري الإنجليزي ومانشستر سيتي يحافظان على سرية تلك العملية، ولم يتم الكشف عنه إلا مع تحقيق دير شبيجل الذي نشر مراسلات إلكترونية تقترح أن أرقام سيتي التجارية تم تضخيمها من قبل شركة أبو ظبي المتحدة للتهرب من قواعد اللعب المالي النظيف.

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هذا أدى لمنع سيتي من اللعب في دوري الأبطال في 2019، ولكن في 2020 تم إلغاء هذا القرار من المحكمة الرياضية الدولية.

ولكن، رابطة الدوري الإنجليزي غير ملزمة بقاعدة عدم جواز الحكم على واقعة مر عليها 5 سنوات وهو السبب الذي جعل المحكمة الرياضية الدولية تأخذ قرارها بإلغاء قرار يويفا بمنع سيتي من اللعب في دوري أبطال أوروبا.

تلك التعقيدات القانونية وصلت إلى قضية في المحكمة المدنية، في ظل رغبة سيتي ورابطة الدوري الإنجليزي في إبقاء تفاصيل التحقيق سرية، فيما تريد الصحافة وعلى رأسها ديلي ميل الكشف عن تفاصيل التحقيق، وهو ما أيده اللورد ميلز أحد أقدم قضاة المملكة المتحدة، والذي أبدى اندهاشه من بدء التحقيق في نهاية 2018 وعدم انتهائه حتى الآن.

ويواجه سيتي نيوكاسل يونايتد في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي، وانتصاره يعني أنه سيسبق ليفربول بـ 3 نقاط قبل 3 جولات من نهاية البطولة، والذي قد يعني اقترابه من لقب الدوري للموسم الثاني على التوالي.

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