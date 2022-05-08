موعد مباريات اليوم الأحد 8 مايو 2022 – دربي مدريد ومواجهات حاسمة في إنجلترا وإيطاليا ويوم حافل في الصالات

الأحد، 08 مايو 2022 - 09:42

كتب : FilGoal

هدف كيفن دي بروين مع مانشستر سيتي أمام ليفربول

يشهد اليوم الأحد مواجهات قوية في الدوريات الأوروبية، بجانب مباريات قوية في ألعاب الصالات المحلية.

ففي إنجلترا، يطمح مانشستر سيتي للاقتراب نحو لقب الدوري الإنجليزي حينما يواجه نيوكاسل يونايتد في الخامسة والنصف.

فيما يريد أرسنال الاقتراب من اللعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل حينما يستقبل ليدز يونايتد في الثالثة ظهرا.

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وفي نفس توقيت مباراة أرسنال وليدز، يواجه ليستر سيتي إيفرتون، ونورويتش سيتي وست هام يونايتد.

وفي ألعاب الصالات، يواجه الأهلي الاتحاد السكندري في المباراة الأولى من سلسلة الخمس مباريات على لقب دوري السوبر في الساعة السادسة مساء.

ويواجه الزمالك الأهلي على لقب كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد في السابعة مساء.

وفي العاشرة مساء، سيكون عشاق الدوري الإسباني على موعد مع دربي مدريد بين أتليتكو وريال مدريد على ملعب واندا متروبوليتانو.

وفي إيطاليا، سيحاول ميلان الاستمرار ضمن صراع الفوز باللقب حينما يحل ضيفا على هيلاس فيرونا في التاسعة إلا ربع.

كما يشهد اليوم مباريات ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية، طالع كل المواعيد من هنا

موعد مباريات اليوم الأحد 8 مايو 2022
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