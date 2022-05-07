انتهت أبطال إفريقيا - الأهلي (4)-(0) وفاق سطيف.. الأحمر يضع قدما في النهائي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد وفاق سطيف الجزائري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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نهاية المباراة بفوز الأهلي برباعية دون رد

ق 90: جوووووووول بيرسي تاو يضع الهدف الرابع

ق 80: نزول وليد سليمان بدلا من عبد القادر

ق 75: هجمة خطيرة تضيع على وفاق سطيف

ق 71: نزول أفشة بدلا من حمدي فتحي

ق 70: جوووووول محمد شريف والثالث بعد تمريرة بيرسي تاو

ق 67: نزول ميكيسوني وشريف بدلا من حسين الشحات وطاهر

ق 63: إنذار لحمدي فتحي

ق 60: ضغط متواصل من الأهلي ومحاولة لإحراز الثالث

ق 56: بيرسي تاو يهدر الثالث بعد تمريرة طويلة ومرت الكرة من الحارس وسدد في القائم

ق 54: جووووووول طاهر والثاني بضربة رأسية في الشباك بعد تسديدة بيرسي تاو المرتدة من الدفاع

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف

ق 45: وفاق سطيف يهدر فرصة خطيرة كادت تسفر عن التعادل

ق 37: حسين الشحات يهدر الثاني بعد هجمة مرتدة وتمريرة من طاهر

ق 34: طرد أمير قروي لاعب وفاق سطيف بعد تدخل قوي على حسين الشحات

ق 30: جوووووول بيرسي تاو والأول للأهلي بضربة رأسية بعد عرضية من طاهر

ق 22: القائم يمنع الأحمر من هدف ثاني لحسين الشحات

ق 21: القائم يمنع عبد القادر من تسجيل هدف أول للأهلي

ق 20: بيرسي تاو يهدر فرصة التقدم أمام مرمى وفاق سطيف

ق 12: إصابة طاهر بعد اصطدام في الرأس

ق 4: الفيديو يلغي هدف طاهر بداعي التسلل

ق 3: جووووووول أول للأحمر عن طريق طاهر محمد طاهر

انطلاق المباراة