انتهت في إنجلترا - برايتون (4) - (0) مانشستر يونايتد.. كارثة

السبت، 07 مايو 2022 - 18:01

كتب : FilGoal

مويسيس كايسيدو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برايتون ضد مانشستر يونايتد ضمن منافسات الأسبوع السادس والثلاثين للدوري الإنجليزي الممتاز.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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نهاية المباراة

ق 72 هاري ماجواير بدلا من خوان ماتا

ق 72 جووووول ولكن راية وتسلل.. إدينسون كافاني يسجل من موقع تسلل والهدف يلغى.. 4-0 كما هي

ق 60 جوووووووووول الرابع من تروسار.. انفجار في وجه يونايتد من متابعة

ق58 جووووووول برايتون يسجل الثالث.. تروسار يمرر إلى باسكال جروس الذي يسجل ثالث الأهداف

ق 49 جوووووووول مارك كوكوريا يسجل الهدف الثاني لصالح برايتون.. التمريرة تصل إليه من تروسار داخل المنطقة ليسددها بقوة في الزاوية الضيقة

ق 46 فريد وإدينسون كافاني بدلا من نيمانيا ماتيتش وأنتوني إيلانجا

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 43 داني ويلبك يهدر أخطر فرص المباراة بعد خطأ من فاران.. التسديدة تمر فوق العارضة

ق 40 رونالدو يسدد كرة خطيرة ولكن تمر فوق العارضة

ق 35 تروسار يسدد ولكن بجوار القائم

ق 25 لياندرو تروسار يسدد ولكن الدفاع يبعدها

ق 20 خوان ماتا يسدد ولكن تصطدم بالدفاع أيضا

ق 18 برونو فيرنانديز يسدد ولكن الدفاع يحولها إلى ركنية

ق 15 جوووووووووول الواعد مويسيس كايسيدو يسدد من خارج المنطقة لتمر الكرة أسفل قدم مكتوميناي ثم بين قدمي لينديلوف وأخيرا على يمين دي خيا في الشباك

بداية المباراة

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي برايتون
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