انتهت في إنجلترا - برايتون (4) - (0) مانشستر يونايتد.. كارثة
السبت، 07 مايو 2022 - 18:01
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برايتون ضد مانشستر يونايتد ضمن منافسات الأسبوع السادس والثلاثين للدوري الإنجليزي الممتاز.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
----
نهاية المباراة
ق 72 هاري ماجواير بدلا من خوان ماتا
ق 72 جووووول ولكن راية وتسلل.. إدينسون كافاني يسجل من موقع تسلل والهدف يلغى.. 4-0 كما هي
ق 60 جوووووووووول الرابع من تروسار.. انفجار في وجه يونايتد من متابعة
ق58 جووووووول برايتون يسجل الثالث.. تروسار يمرر إلى باسكال جروس الذي يسجل ثالث الأهداف
ق 49 جوووووووول مارك كوكوريا يسجل الهدف الثاني لصالح برايتون.. التمريرة تصل إليه من تروسار داخل المنطقة ليسددها بقوة في الزاوية الضيقة
ق 46 فريد وإدينسون كافاني بدلا من نيمانيا ماتيتش وأنتوني إيلانجا
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 43 داني ويلبك يهدر أخطر فرص المباراة بعد خطأ من فاران.. التسديدة تمر فوق العارضة
ق 40 رونالدو يسدد كرة خطيرة ولكن تمر فوق العارضة
ق 35 تروسار يسدد ولكن بجوار القائم
ق 25 لياندرو تروسار يسدد ولكن الدفاع يبعدها
ق 20 خوان ماتا يسدد ولكن تصطدم بالدفاع أيضا
ق 18 برونو فيرنانديز يسدد ولكن الدفاع يحولها إلى ركنية
ق 15 جوووووووووول الواعد مويسيس كايسيدو يسدد من خارج المنطقة لتمر الكرة أسفل قدم مكتوميناي ثم بين قدمي لينديلوف وأخيرا على يمين دي خيا في الشباك
بداية المباراة