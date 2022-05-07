تشكيل مانشستر يونايتد - صورة طبق الأصل.. رانجنيك يدفع بعناصر المباراة السابقة لمواجهة برايتون
السبت، 07 مايو 2022 - 17:39
كتب : FilGoal
أعلن رالف رانجنيك مدرب مانشستر يونايتد عن تشكيل فريقه لمواجهة برايتون ضمن منافسات الأسبوع السادس والثلاثين للدوري الإنجليزي الممتاز.
وشهد التشكيل تواجد نفس العناصر الأساسية التي خاضت المواجهة السابقة ضد برينتفورد، بظهور المخضرم خوان ماتا في الخط الأمامي.
وفاز يونايتد على برينتفورد بثلاثة أهداف دون رد.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: ديفيد دي خيا
خط الدفاع: ديوجو دالوت - رافاييل فاران - فيكتور لينديلوف - أليكس تيليس
خط الوسط: نيمانيا ماتيتش - سكوت مكتوميناي - برونو فيرنانديز - خوان ماتا - أنتوني إيلانجا
خط الهجوم: كريستيانو رونالدو
ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس بـ58 نقطة، فيما يحتل برايتون المركز العاشر بـ44 نقطة.
نرشح لكم
في بداية العهد الأمريكي.. تعثر قاتل لـ تشيلسي أمام ولفرهامبتون مباشر في إنجلترا - برايتون (0) - (0) مانشستر يونايتد.. بداية المباراة هبط كما صعد.. واتفورد يرافق نورويتش سيتي إلى التشامبيونشيب انتهت الدوري الإنجليزي – تشيلسي (2) - (2) ولفرهامبتون.. العهد الجديد يبدأ بتعادل تشكيل تشيلسي - لوكاكو أساسي أمام ولفرهامبتون.. وماونت وهافيرتز وزياش على الدكة من الأحمر إلى الأزرق.. جارديان: مانشستر سيتي يفكر في ضم بوجبا مجانا نهاية حقبة أبراموفيتش.. بيع تشيلسي لمالك نادي بيسبول أمريكي مؤتمر توخيل: روديجير يتركنا في فترة لا نقدر فيها على القتال.. سيؤثر ذلك على غرفة خلع الملابس