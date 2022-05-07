تشكيل مانشستر يونايتد - صورة طبق الأصل.. رانجنيك يدفع بعناصر المباراة السابقة لمواجهة برايتون

السبت، 07 مايو 2022 - 17:39

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو وخوان ماتا

أعلن رالف رانجنيك مدرب مانشستر يونايتد عن تشكيل فريقه لمواجهة برايتون ضمن منافسات الأسبوع السادس والثلاثين للدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد التشكيل تواجد نفس العناصر الأساسية التي خاضت المواجهة السابقة ضد برينتفورد، بظهور المخضرم خوان ماتا في الخط الأمامي.

وفاز يونايتد على برينتفورد بثلاثة أهداف دون رد.

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وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: ديوجو دالوت - رافاييل فاران - فيكتور لينديلوف - أليكس تيليس

خط الوسط: نيمانيا ماتيتش - سكوت مكتوميناي - برونو فيرنانديز - خوان ماتا - أنتوني إيلانجا

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس بـ58 نقطة، فيما يحتل برايتون المركز العاشر بـ44 نقطة.

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