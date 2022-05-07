اركض مع "ريد بل" من أجل التبرع لأبحاث علاج إصابات الحبل الشوكي

السبت، 07 مايو 2022 - 17:04

كتب : FilGoal

اركض مع ريد بول

"أجنحة من أجل الحياة" هذا هو شعار سباق الركض الجديد من "ريد بل" والذي سيذهب عائده بالكامل من أجل أبحاث إصابات علاج الحبل الشوكي.

وتنظم شركة "ريد بل" سباقا غدا الأحد الثامن من شهر مايو الجاري في كل أنحاء العالم ويمكن لأي شخص أن يشترك فيه.

ويمكن أن تركض في أي مكان وحاول الوصول لأكبر مسافة ممكنة لتتفوق على أقرانك في مختلف أنحاء العالم ولكن احذر أن تُمسك بك السيارة الخاصة بـ"ريد بل".

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وتذكر أنه لا يوجد خط نهاية لذلك السباق، فاركض كما شئت.

وعن طريق التطبيق الخاص بـ"ريد بل" يمكن أن تعرف المسافة التي ركضت بها مقارنة بكل المتسابقين في أنحاء العالم.

وسيتم التبرع بكل العائد جراء الاشتراك في ذلك السباق لأبحاث تعمل على علاج إصابات الحبل الشوكي.

ريد بول
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