انتهت أبطال إفريقيا - بترو أتليتكو (1)-(3) الوداد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بترو أتليتكو الأنجولي والوداد المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الفريقان على ملعب 11 نوفمبر قبل لقاء الإياب يوم الجمعة المقبل على مركب محمد الخامس.

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انتهت

ق 91: بطاقة حمراء لسواريش دا سيلفا بسبب تدخل بدون كرة على لاعب الوداد

ق 84: يحيى عطية الله كاد أن يسجل بالخطأ في مرماه برأسية.

ق 80: جوول تقليص الفارق عن طريق جوب من ركلة حرة مباشرة تغالط الجميع وتسكن الشباك وتقليص الفارق للفريق الأنجولي.

ق 74: رأسية من كاسترو تمر بجوار القائم دون خطورة على مرمى الوداد

ق 69: تسديدة من كاسترو من خارج منطقة الجزاء يتصدى لها الحارس بثبات.

ق 68: جوووول ثااااالث... زهير المترجي يلعب كرة ثنائية مع جاي مبينزا والهدف الثالث من الكونغولي.

ق 66: تسديدة من الجهة اليسرى من داخل منطقة الجزاء من تاو كارنيرو يتصدى لها أحمد رضا تنكاوتي.

ق 56: عرضية تصل إلى زهير المترجي الذي استلم الكرة ثم سدد على الطائر لكن الحارس أبعدها.

ق 48: تسديدة من جيلسون ترتطم بالقائم الأيسر للوداد ومتابعة من يانو بتسديدة قوية تمر أعلى العارضة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45: جووول ثااااني.. يحيى جبران يسجل الهدف الثاني بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

ق 34: رأسية من يانو تمر أعلى من عارضة الوداد المغربي.

ق 16: جوول أووول.. يحيى عطية الله يسجل الهدف الأول بركلة حرة مباشرة من الجهة اليمنى ترتطم برأس تياجو ليال لاعب بترو أتليتكو وتسكن الشباك.

بداية المباراة