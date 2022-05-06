انتهت في إيطاليا - إنتر (4)-(2) إمبولي.. الزرق يعود من بعيد ويقفزون للصدارة
الجمعة، 06 مايو 2022 - 18:44
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إنتر ميلان وإمبولي، ضمن مباريات الجولة الـ36 من الدوري الإيطالي.
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نهاية المباراة بفوز إنتر بأربعة أهداف مقابل هدفين
ق. 93 هدف لإنتر عن طريق ألكسيس سانشيز
ق. 63 هدف لإنتر عن طريق لاوتارو.
ق. 45 هدف لإنتر عن طريق لاوتارو بعد عرضية من هاكان تشالهان أوغلو.
ق. 40 هدف لإنتر عن طريق سيمون رومانيولي في مرماه.
ق. 28 إمبولي يضاعف النتيجة عن طريق كريستيان أصلاني بتسديدة قوية في الشباك.
ق. 24 الحكم يلغي ركلة جزاء لإنتر.
ق. 10 الحكم يلغي هدفا لـ إمبولي بعد العودة إلى الـ VAR بداعي التسلل.
ق. 5 إمبولي يسجل الهدف الأول عن طريق أندريا بينامونتي بعد عرضية من سيمون زوركوفسكي.
بداية المباراة
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