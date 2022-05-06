بعد بلوغ نهائي دوري المؤتمر.. مورينيو لـ أنشيلوتي: دعنا نذهب ونحتفل بالنهائيات

الجمعة، 06 مايو 2022 - 00:30

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو - روما × ساليرنتانا

أرسل جوزيه مورينيو المدير الفني لـ روما رسالة إلى كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد بعد التأهل إلى نهائي دوري المؤتمر الأوروبي في نسخته الأولى.

وأصبح مورينيو أول مدرب يصل إلى نهائي كافة البطولات الأوروبية المختلفة (دوري أبطال أوروبا - الدوري الأوروبي - دوري المؤتمر الأوروبي).

بينما أصبح أنشيلوتي أول مدرب يصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا خمس مرات بعدما حسم الملكى تأهله على حساب مانشتر سيتي.

أخبار متعلقة
دوري المؤتمر - مورينيو يقود روما للنهائي في نسخته الأولى أمام فينورد تقرير: بعد اعتراضات مورينيو.. إيقاف حكمين في الدوري الإيطالي لنهاية الموسم لعبة السلم والثعبان مستمرة.. إنتر يزيح ميلان من صدارة الدوري بذبح ذئاب مورينيو مورينيو: إنتر أقوى من روما.. وأتمنى فوزهم بلقب الدوري

وقال مورينيو لـ سكاي سبورتس عقب المباراة: "إذا سمحت لي أود إرسال رسالة إلى صديقي المدرب العظيم كارليتو، دعنا نذهب ونحتفل بالنهائيات".

واستطرد مورينيو في الحديث عن المباراة "إنجاز عظيم للعائلة ليس فقط لللاعبين في الملعب أو دكة البدلاء بل من حضر في الملعب وجاء من أجلنا".

وأضاف "قدمنا مباراة استثنائية، قد لا يتوافق معي الجميع في ذلك لكن عندما يكون لديك حارس مرمى يصد كرات قوية من فريق من الدوري الإنجليزي معروف بجودته الهجومية فهذا يعتبر أداءً كبيرا".

وعلق على أداء تامي أبراهام صاحب هدف المباراة الوحيد، قائلا: "لن أشيد به هو يعرف ذلك، إنه يستطيع أن يفعل ما هو أفضل ولديه قدرة أن يصبح لاعبا كبيرا في جميع الأوقات ليس فقط أمام لاتسيو أو نصف نهائي أوروبي".

وصعد روما إلى النهائي بعدما فاز على ليستر سيتي بهدف دون مقابل في إياب نصف نهائي المسابقة. (طالع التفاصيل)

وكان التعادل السلبي حسم مباراة الذهاب بينهما على ملعب كينج باور بمدينة ليستر الإنجليزية.

ويأمل مورينيو في الفوز بأول نسخة من دوري المؤتمر الأوروبي ليضيفها إلى لقبي دوري أبطال ولقب كأس الاتحاد الأوروبي ولقب الدوري الأوروبي التي سبق أن فاز بها خلال مسيرته.

روما ريال مدريد كارلو أنشيلوتي جوزيه مورينيو
نرشح لكم
الدوري الأوروبي - إلى رامون سانشيز بيزخوان.. رينجرز يقلب الطاولة على لايبزج ويتأهل لملاقاة فرانكفورت دوري المؤتمر - مورينيو يقود روما للنهائي في نسخته الأولى أمام فينورد صلاح يواصل تحدي ريال مدريد: حان وقت الانتقام انتهت دوري المؤتمر - روما (1) - (0) ليستر .. مارسيليا (0) - (0) فينورد.. نهائي إيطالي هولندي رومانو ينقل بيانا رسميا عن والدة مبابي: لا اتفاق مع باريس أو أي ناد.. المناقشات مستمرة انتهت في الدوري الأوروبي - فرانكفورت (1) - (0) وست هام.. رينجرز (3) - (1) لايبزج لو باريزيان تفجر قنبلة: اتفاق مبدئي على التجديد بين مبابي وباريس سان جيرمان تشكيل الدوري الأوروبي - أنطونيو يقود مهمة عودة وست هام.. ولايبزج يتسلح بـ بولسن لإكمال التأهل
أخر الأخبار
بعد بلوغ نهائي دوري المؤتمر.. مورينيو لـ أنشيلوتي: دعنا نذهب ونحتفل بالنهائيات 36 دقيقة | أوروبا
قناوي لـ في الجول: فسخت تعاقدي مع المصري بالتراضي.. ولا علاقة لي بالتحريض على ما حدث 42 دقيقة | الدوري المصري
الدوري الأوروبي - إلى رامون سانشيز بيزخوان.. رينجرز يقلب الطاولة على لايبزج ويتأهل لملاقاة فرانكفورت ساعة | أوروبا
دوري المؤتمر - مورينيو يقود روما للنهائي في نسخته الأولى أمام فينورد 2 ساعة | أوروبا
النصر الليبي يكشف لـ في الجول: هل يفاوض الزمالك لانتقال أجايي 2 ساعة | الدوري المصري
تأكد غياب لاعب وحيد.. موقف مصابي الأهلي من المشاركة أمام وفاق سطيف 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
صلاح يواصل تحدي ريال مدريد: حان وقت الانتقام 3 ساعة | أوروبا
موقع البطولة المغربي: السنغال أصبحت أقرب لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا 3 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الصراع يشتعل وعلى صلاح الحذر - جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22 2 كلوب يكشف ما قاله للاعبي ليفربول بين شوطي لقاء فياريال 3 أحمد مسعود لـ في الجول: شعرت بالدهشة من بيان المصري.. سيكون من الصعب الاستمرار 4 العباسي لـ في الجول: أحضر مفاجأة لـ بسيوني عقب رحيله عن تدريب غزل المحلة