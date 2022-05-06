بعد بلوغ نهائي دوري المؤتمر.. مورينيو لـ أنشيلوتي: دعنا نذهب ونحتفل بالنهائيات

أرسل جوزيه مورينيو المدير الفني لـ روما رسالة إلى كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد بعد التأهل إلى نهائي دوري المؤتمر الأوروبي في نسخته الأولى.

وأصبح مورينيو أول مدرب يصل إلى نهائي كافة البطولات الأوروبية المختلفة (دوري أبطال أوروبا - الدوري الأوروبي - دوري المؤتمر الأوروبي).

بينما أصبح أنشيلوتي أول مدرب يصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا خمس مرات بعدما حسم الملكى تأهله على حساب مانشتر سيتي.

وقال مورينيو لـ سكاي سبورتس عقب المباراة: "إذا سمحت لي أود إرسال رسالة إلى صديقي المدرب العظيم كارليتو، دعنا نذهب ونحتفل بالنهائيات".

واستطرد مورينيو في الحديث عن المباراة "إنجاز عظيم للعائلة ليس فقط لللاعبين في الملعب أو دكة البدلاء بل من حضر في الملعب وجاء من أجلنا".

وأضاف "قدمنا مباراة استثنائية، قد لا يتوافق معي الجميع في ذلك لكن عندما يكون لديك حارس مرمى يصد كرات قوية من فريق من الدوري الإنجليزي معروف بجودته الهجومية فهذا يعتبر أداءً كبيرا".

وعلق على أداء تامي أبراهام صاحب هدف المباراة الوحيد، قائلا: "لن أشيد به هو يعرف ذلك، إنه يستطيع أن يفعل ما هو أفضل ولديه قدرة أن يصبح لاعبا كبيرا في جميع الأوقات ليس فقط أمام لاتسيو أو نصف نهائي أوروبي".

وصعد روما إلى النهائي بعدما فاز على ليستر سيتي بهدف دون مقابل في إياب نصف نهائي المسابقة. (طالع التفاصيل)

وكان التعادل السلبي حسم مباراة الذهاب بينهما على ملعب كينج باور بمدينة ليستر الإنجليزية.

ويأمل مورينيو في الفوز بأول نسخة من دوري المؤتمر الأوروبي ليضيفها إلى لقبي دوري أبطال ولقب كأس الاتحاد الأوروبي ولقب الدوري الأوروبي التي سبق أن فاز بها خلال مسيرته.