موقع البطولة المغربي: السنغال أصبحت أقرب لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا

الخميس، 05 مايو 2022 - 21:41

كتب : FilGoal

صور تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا 2020/2021

كشف تقرير مغربي، أن السنغال أصبحت أقرب لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا، بدلا من المغرب.

وقال موقع البطولة المغربي إن المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عقد اجتماعا يوم أمس الأربعاء، وناقش ملفات عديدة أبرزها البلد المستضيف لنهائي البطولة، فيما أكد مصدر للموقع المغربي: "اقتصر التنافس على المغرب والسنغال".

وأوضح التقرير: "وأشار المصدر ذاته، إلى أنه تم اللجوء إلى التصويت، والذي منح التفوق للمغرب بفارق كبير على حساب السنغال، ولكن طالب الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي، رئيس كاف بالتوافق بين البلدين، المغرب والسنغال، نظرا للعلاقة التاريخية والسياسية والكروية بين الطرفين، حسب ما أكده المصدر المذكور دائما".

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ويوافق التقرير المغربي، ما نشره FilGoal.com حول نفس الأمر أمس الأربعاء.

النهائي كان قريبا من الإقامة في الدار البيضاء عاصمة المغرب، أو داكار عاصمة السنغال، قبل أن ترجح كفة المغرب أولا، ثم بدأت الكفة تتزن مجددا، قبل أن يجد في الأمر جديد الآن.

وحسب مصدر من كاف لـFilGoal.com فإن الجديد يتمثل في الاعتراضات التي تلقاها الاتحاد الإفريقي من قبل الاتحادين المصري والجزائري لكرة القدم بشأن احتمالية إقامة المباراة في المغرب، مع مطالبة غرب إفريقيا ببعض الاهتمام.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "اليومان الماضيان شهدا تغيرا جديدا في موقف بعض أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي حول ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا. بعض ممثلي غرب إفريقيا بدأوا الضغط للاستجابة لنداء إقامة النهائي في السنغال أو نيجيريا".

وأضاف "كذلك بعض اللجان داخل الاتحاد بدأت التواصل مع أعضاء المكتب التنفيذي محاولة للعب في دولة جديدة غير المغرب، ومؤخرا زادت فرص جنوب إفريقيا بجانب السنغال ونيجيريا ليكونوا بدلاء في حالة الاستقرار على عدم إقامته في المغرب، وقد تكون الحل الأمثل والمنقذ للمكتب التنفيذي مثلما حدث في قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا".

من جهة أخرى، علم FilGoal.com بأن باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يرفض حتى الآن التعليق على الأمر أو الكشف عن البلد الذي يرغب في أن يلعب فيها النهائي، لكن من المفهوم أنه سيكون مقتنعا تماما بفكرة اللعب في جنوب إفريقيا وسيصوت لصالح القرار إذا طرح داخل الاجتماع المقبل.

مناداة ممثلي غرب إفريقيا تتمثل في رؤيتهم بأن هناك ظلم كبير لهذه المنطقة في استقبال أحداث كاف المهمة، وهو ما يطالبون به حاليا بجانب اعتراض الاتحادين المصري والجزائري على اللعب في المغرب، والذي عزز من موقف ممثلي غرب إفريقيا.

من المتوقع أن يتم الاستقرار النهائي على ملعب المباراة خلال أيام قليلة في اجتماع المكتب التنفيذي المقبل.

الأهلي ممثلا عن مصر يلتقي مع وفاق سطيف الجزائري في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، في حين يلعب الوداد البيضاوي ممثلا عن المغرب في نصف النهائي الآخر ضد بترو دي لواندا الأنجولي.

يذكر بأن نهائي النسخة السابقة من دوري أبطال إفريقيا 2021 أقيم في ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، وفاز فيه الأهلي على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بثلاثية، ليحصد الأحمر اللقب العاشر في تاريخه.

ويقام نهائي دوري أبطال إفريقيا من مباراة واحدة على ملعب محدد سلفا منذ موسمين، على أن يحدد ملعب النهائي قبل تحديد طرفا المباراة النهائية.

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