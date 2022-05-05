مران الأهلي – محاضرة من موسيماني.. وفقرات خططية

الخميس، 05 مايو 2022 - 20:15

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - الرجاء - موسيماني

عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي محاضرة للاعبي الفريق على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وتحدث المدير الفني مع اللاعبين عن العديد من الأمور المتعلقة بالإستعداد لمواجهة فريق وفاق سطيف الجزائري في دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يختتم الفريق تدريباته للمباراة غدا الجمعة ، ويسمح لوسائل الإعلام بحضور أول ربع ساعة من مران الأهلي، وذلك وفقًا للوائح المنظمة لدوري أبطال إفريقيا.

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ويواجه الأهلي فريق وفاق سطيف الجزائري في التاسعة من مساء السبت المقبل على استاد الأهلي we السلام في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وشهد المران تركيز كبير من الجهاز الفني على إعداد اللاعبين للمباراة بحسب الموقع الرسمي للأهلي حيث اشتمل المران على العديد من الفقرات البدنية والخططية في إطار البرنامج الخاص بتجهيز الجميع للمواجهة المرتقبة.

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