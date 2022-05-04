كرة سلة – الاتحاد السكندري والأهلي يطلبان حكاما أجانب لنهائي دوري السوبر.. واتحاد اللعبة يوافق

أعلن نادي الاتحاد السكندري عن تقدمه بطلب للاتحاد المصري لكرة السلة، لاستقدام طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباريات نهائي دوري السوبر بينه وبين الأهلي.

ويقام النهائي بنظام الأفضل من 5 مباريات Best of 5 بين الاتحاد والأهلي بين 8 و16 مايو على صالة حسن مصطفى في 6 أكتوبر.

وقال بيان الاتحاد السكندري، إن الطلب جاء نظرا لحساسية تلك اللقاءات النهائية.

وأوضح النادي أنه سوف يتحمل تكلفة استقدام الحكام مناصفة مع "النادي الأهلي الشقيق" بحسب البيان.

وفي المقابل، أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة تلقيه طلبًا من ناديي الاتحاد السكندري والنادي الأهلي طرفي نهائي دوري السوبر لاستقدام حكام أجانب لإدارة مباريات سلسلة نهائي المسابقة.

وبدأ الاتحاد المصري بحسب بيانه إجراء اتصالاته مع لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة السلة (فيبا) للاستعانة بأطقم تحكيم أجنبية لإدارة نهائي دوري السوبر الذي ينطلق يوم الأحد.

وتأهل الأهلي إلى النهائي بعد تفوقه على الجزيرة.

بينما تأهل الاتحاد إلى النهائي عقب تغلبه على الزمالك.

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