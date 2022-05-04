تقرير: وكيل ديبالا ينفي توصله إلى قرار بشأن مستقبله

نفى خورخي أنطوان وكيل أعمال باولو ديبالا توصل اللاعب إلى اتفاق مع إنتر بشأن الانتقال في الميركاتو المقبل.

وبحسب الصحفي روميرو أجريستي الخبير في سوق الانتقالات الإيطالية فإن وكيل أعمال ديبالا أوضح أنه لم يتخذ قرارا بعد بشأن مستقبله وبالتالي لم يتفق مع إنتر بشأن الانتقال مجانا في الصيف.

وبحسب أجريستي فإن وكيل أعمال اللاعب قال: "اللاعب يركز حاليا على الدوري ونهائي كأس إيطاليا، ولم يتوصل إلى اتفاق مع أي فريق في إيطاليا أو خارجها".

وذكرت صحيفة "لا جازيلتا ديلو سبورت" الإيطالية في وقت سابق أن ديبالا اجتمع بجوزيبي ماروتا المدير الرياضي للنيراتزوي واتفقا على توقيع عقد يستمر لأربع سنوات.

وسيحصل اللاعب الأرجنتيني وفقا للتقرير على ستة ملايين يورو سنويا بالإضافة للحوافز.

كما أن ديبالا سيكون له دورا أساسيا في تشكيل الفريق تحت قيادة سيموني إنزاجي.

ويلعب صاحب الـ28 عاما في صفوف يوفنتوس منذ عام 2015 حينما انضم له قادما من باليرمو مقابل 41 مليون يورو.

وشارك ديبالا مع اليوفي في 289 مباراة حتى الآن سجل خلالهم 114 هدفا وصنع 48 آخرين.

وتوج ديبالا مع يوفنتوس بلقب الدوري خمس مرات وأربعة للكأس وثلاثة لكأس السوبر.

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