حبس الإسباني سانتي مينا 4 سنوات

أدين اليوم الأربعاء رسميا الإسباني سانتي مينا لاعب سيلتا فيجو بتهمة التحرش الجنسي وأصدرت المحكمة قرارا بحبسه لأربع سنوات.

سانتي مينا النادي : سيلتا فيجو سيلتا فيجو

وذكرت وكالة الأنباء الإسبانية "EFE" أن المحكمة قررت بالإضافة للحبس تغريم صاحب الـ26 عاما غرامة مالية قدرها 50 ألف يورو.

فيما تم تبرئة اللاعب الإسباني من تهمة الاعتداء الجنسي، وكذلك براءة زميله ولاعب إبيزا ديفيد جولدار.

وأعلن طاقم المحامين الخاص بسانتي مينا نيتهم الطعن على الحكم.

وقرر نادي سيلتا فيجو حرمان سانتي مينا من التدرب مع الفريق الأول مع خضوعه للتحقيق وتوضيح مهامه في الفترة المقبلة بالنادي على خلفية الحكم الصادر.

يذكر أن سانتي مينا خاض 33 مباراة خلال الموسم الجاري من الدوري الإسباني مع سيلتا فيجو بينما كانت قضيته تنظر في المحكمة.

وتعود القصة لعام 2017 حينما كان سانتي مينا وديفيد جولدار يلعبان في صفوف فالنسيا حينما تحرشا بفتاة كانت تقود سيارتها الخاصة آنذاك.

وفي عام 2019 تم فتح القضية مع اتهام سانتي مينا بالاعتداء الجنسي وليس فقط التحرش.