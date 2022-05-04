حبس الإسباني سانتي مينا 4 سنوات

الأربعاء، 04 مايو 2022 - 13:22

كتب : FilGoal

سانتي مينا - سيلتا فيجو

أدين اليوم الأربعاء رسميا الإسباني سانتي مينا لاعب سيلتا فيجو بتهمة التحرش الجنسي وأصدرت المحكمة قرارا بحبسه لأربع سنوات.

سانتي مينا

النادي : سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

وذكرت وكالة الأنباء الإسبانية "EFE" أن المحكمة قررت بالإضافة للحبس تغريم صاحب الـ26 عاما غرامة مالية قدرها 50 ألف يورو.

فيما تم تبرئة اللاعب الإسباني من تهمة الاعتداء الجنسي، وكذلك براءة زميله ولاعب إبيزا ديفيد جولدار.

أخبار متعلقة
لقاء مونديالي مبكر.. ملحق التأهل لكأس العالم على استاد أحمد بن علي بلماضي: ما قاله جاساما للإعلام لا يهمني.. الأمور الخفية ستظهر في العلن

وأعلن طاقم المحامين الخاص بسانتي مينا نيتهم الطعن على الحكم.

وقرر نادي سيلتا فيجو حرمان سانتي مينا من التدرب مع الفريق الأول مع خضوعه للتحقيق وتوضيح مهامه في الفترة المقبلة بالنادي على خلفية الحكم الصادر.

يذكر أن سانتي مينا خاض 33 مباراة خلال الموسم الجاري من الدوري الإسباني مع سيلتا فيجو بينما كانت قضيته تنظر في المحكمة.

وتعود القصة لعام 2017 حينما كان سانتي مينا وديفيد جولدار يلعبان في صفوف فالنسيا حينما تحرشا بفتاة كانت تقود سيارتها الخاصة آنذاك.

وفي عام 2019 تم فتح القضية مع اتهام سانتي مينا بالاعتداء الجنسي وليس فقط التحرش.

سانتي مينا سيلتا فيجو
نرشح لكم
ماركا: ألفيش ينتظر قرار برشلونة موندو ديبورتيفو: صلاح ضمن خيارات برشلونة لتحقيق قفزة على مستوى التهديف أنشيلوتي: ريال مدريد قد يكون محطتي التدريبية الأخيرة.. وساستمر 10 سنوات إذا طلب النادي زور إصابته بـ كورونا لتشجيع بيتيس في النهائي.. ديبورتيفو لا كورونيا يفسخ عقد لاعبه رومانو: برشلونة لن يستسلم.. مطاردة ليفاندوفسكي مستمرة فالنسيا ينفي التوصل لاتفاق مع برشلونة بشأن سولير ديباي: أريد أن أكون مهما في برشلونة لسنوات قادمة رومانو: روديجير سيوقع العقد مع ريال مدريد خلال أيام
أخر الأخبار
تقرير: تمت.. ديبالا يتفق مع إنتر على تفاصيل تعاقده 13 دقيقة | الدوري الإيطالي
حبس الإسباني سانتي مينا 4 سنوات 22 دقيقة | الدوري الإسباني
لقاء مونديالي مبكر.. ملحق التأهل لكأس العالم على استاد أحمد بن علي 37 دقيقة | أوروبا
بلماضي: ما قاله جاساما للإعلام لا يهمني.. الأمور الخفية ستظهر في العلن 56 دقيقة | إفريقيا
بلوغ محمد صلاح نهائي دوري أبطال أوروبا يحطم رقما عربيا جديدا ساعة | دوري أبطال أوروبا
أرنولد: لا نجعل نصف نهائي دوري الأبطال سهلا علينا أبدا.. وهذا ما اختلف ضد فياريال ساعة | دوري أبطال أوروبا
تقرير: فرينكي دي يونج الحلم المستحيل لـ يوفنتوس 2 ساعة | الدوري الإيطالي
سيدورف: هذا وجه الشبه بين ريال مدريد الحالي وميلان 2007.. وطريقة تغلبهم على سيتي 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رونالدو يعادل سون ويقترب من صلاح.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022 2 الصراع يشتعل وعلى صلاح الحذر - جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22 3 أول تعليق من مرتضى منصور بعد الحكم ضده 4 اننتهت في سوبر دوري كرة اليد - الأهلي (25) - (28) الزمالك.. الأبيض يفوز بالبطولة