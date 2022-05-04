أحمد مسعود لـ في الجول: شعرت بالدهشة من بيان المصري.. سيكون من الصعب الاستمرار

أبدى أحمد مسعود حارس مرمى المصري اندهاشه من ذكر اسمه في بيان مجلس إدارة ناديه وتحويله للتحقيق وجعله يتدرب في بورسعيد منفردا مع فريد شوقي وأحمد شديد قناوي.

وتحدث أحمد مسعود لـFilGoal.com: "حينما قرأت بيان المصري ورأيت اسمي، وترديد البعض بتحريضنا لللاعبين على التمرد شعرت بالدهشة".

وواصل "يقول البيان إننا حصلنا على نسبة 70% من مستحقاتنا، هل يعقل أن لاعب يكون حصل على 70% من مستحقاته ويصنع مشكلة مثلما يقولون في البيان؟". (طالع بيان المصري كاملا)

وأضاف متسائلا "كيف أحصل على تلك النسبة والدور الأول من الدوري انتهى منذ أيام قليلة، لو حدث ذلك وقمنا بشكوى النادي فنحن "معندناش دم"".

وأردف "من حصل على تلك النسبة هم اللاعبين الجدد فقط لكن اللاعبين القدامى حصلوا على 41% فقط من مستحقاتهم لا يكملوا حتى 42%".

وتابع مسعود "هل يعقل أن نكون في أجواء لشهر رمضان ثم عيد الفطر ولا نحصل على أي أموال؟ كيف نوفي بالالتزامات الخاصة؟".

وأكمل حارس مرمى المصري "الفريق له مستحقات أربعة أشهر متأخرة وقبل سفرنا لملاقاة نهضة بركان تم صرف شهر واحد فقط من الأربعة وتم وعدنا بالحصول على الثلاثة أشهر المتبقية بعد العودة من المغرب ولكن ذلك لم يحدث".

وتابع "طلبنا الحصول على المستحقات المتأخرة كثيرا وكلها وعود لا يتنم تنفيذها".

وأضاف "أنا وفريد شوقي وأحمد شديد قناوي وعمرو موسى قائدي الفريق ومن نقوم بلم الشمل ونمنع حدوث المشاكل داخل الفريق فهل النتيجة هي اتهامنا بالتحويل للتحقيق والقول بإننا سنتدرب بشكل منفرد في بورسعيد؟".

وكشف مسعود "أنا لست لاعبا صغيرا ولن أذهب للتدرب في بورسعيد أنا أحد قائدي الفريق وأحمله على كتفي منذ ثلاث أو أربع سنوات".

وعن اتهامه بتحريض اللاعبين أجاب "لم نطلب من أي لاعب عدم الحضور للمران والدليل حضور سبعة لاعبين للتدرب، كل ما حدث بعد لقاء المقاولون العرب سألنا كل اللاعبين عن المستحقات أنا وفريد وأوضحنا لهم أننا أبلغنا الإدارة بشكواهم ومن يريد التحدث إليهم مباشرة فليقم بالأمر".

وعن سبب عدم ذهابه للمران أمس الثلاثاء قال: "ليس معي أموال للذهاب إلى المران".

وأتم مسعود حديثه "جددت تعاقدي مع المصري وسيكون من الصعب الاستمرار، سأنهي الموسم الجاري وسأرحل ولدي عدة عروض وإدارة النادي رفضتها لكنني أريد الرحيل بسبب الوضع الجاري سأكمل الموسم وأتمسك بالعروض".

ماذا حدث؟

كشف حسن عمار عضو مجلس إدارة المصري عن إبلاغهم بنية بعض اللاعبين بعدم الحضور لمران الفريق اليوم الثلاثاء بسبب مشكلة تتعلق بمستحقاتهم.

وتحدث عضو مجلس إدارة المصري لـFilGoal.com قائلا: "تم إبلاغنا بعدم حضور اللاعبين للمران الذي سيقام اليوم".

وأكمل "بالتأكيد سيكون هناك مرانا للفريق اليوم في موعده حتى لو لم يحضر اللاعبين".

قبل عدة أسابيع حدثت أزمة في المصري وتأخرت مستحقات الشعباني وانقطع المدرب التونسي عن المران ليومين قبل حل المشكلة.

على الناحية الأخرى ظلت الأزمة الأكبر هي المستحقات المتأخرة للاعبي المصري، حيث تتضارب الروايات في هذا الجانب.

جاء ذلك حيث ذكر مصدر من إدارة النادي أن اللاعبين لهم مستحقات 3 أشهر متأخرة فقط، وأن الجهود مستمرة لحل هذه المسألة، حيث تم منح اللاعبين مكافأة الفوز على الأهلي في الدوري المصري.

على الجانب الآخر أوضح مصدر في وقت سابق من اللاعبين أنه بحلول المباراة الثانية ضد نهضة بركان المغربي في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية التي أقيمت في الخامس والعشرين من أبريل السابق، وصلت المستحقات المتأخرة اللاعبين إلى 4 أشهر، مما يزيد الأزمة تفاقما.

وأصدر المصري بيانا أعلن فيه التالي:

إيقاف صرف المستحقات المالية للفريق إلا بعد مثول كل اللاعبين المتغيبين عن المران للتحقيق

خصم نسبة 25% من عقود اللاعبين المتغيبين عن المران طبقا للائحة

استبعاد أحمد شديد قناوي وفريد شوقي وأحمد مسعود من معسكر برج العرب، وعودتهم للتدرب في بورسعيد مع تحويلهم للتحقيق

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