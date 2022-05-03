قرارات نارية من إدارة المصري.. إيقاف المستحقات وتجهيز الناشئين وعقوبة خاصة ضد 3 لاعبين

أعلن مجلس إدارة المصري عن 4 قرارات قوية، بعد امتناع بعض لاعبي الفريق عن التدرب اليوم الثلاثاء.

وقرر مجلس إدارة المصري بحسب بيانه الرسمي..

إيقاف صرف المستحقات المالية للفريق إلا بعد مثول كل اللاعبين المتغيبين عن المران للتحقيق

خصم نسبة 25% من عقود اللاعبين المتغيبين عن المران طبقا للائحة

استبعاد أحمد شديد قناوي وفريد شوقي وأحمد مسعود من معسكر برج العرب، وعودتهم للتدرب في بورسعيد مع تحويلهم للتحقيق

تجهيز العناصر المميزة من قطاع الناشئين للدفع بهم في المباريات المقبلة

وقال بيان مجلس إدارة النادي: "يتابع مجلس إدارة النادي المصري بحالة من الاستياء الموقف الغريب وغير المدروس من لاعبي الفريق الأول والذي يعد بمثابة حالة تمرد على كيان النادي الكبير وهو الأمر المرفوض تماما مهما كانت الظروف والحجج الواهية نظرا لقيمة وحجم نادينا الكبير" .

وأكمل "بكل شفافية ووضوح و حتى تعلم جماهيرنا حقيقة الموقف نود أن نوضح أن الفريق الاول لعب نسبة 44% من اجمالي مباريات الدورى العام في حين أن معظم لاعبي الفريق حصلوا بالفعل على نسب تتراوح بين 60 % إلى 80% من إجمالى العقود، ما عدا نسبة المشاركة التي يتحصل عليها اللاعبين بعد انتهاء الموسم وهذا يعني حصول اللاعبين على مستحقات تفوق نسبة مشاركتهم فى المسابقة هذا الموسم".

وأكمل "تم صرف جميع مكافأت الكونفيدرالية بالكامل على الرغم من تحفظ مجلس الادارة على سوء سلوك بعض لاعبي الفريق بعد مباراة نهضة بركان بالمغرب، كما يؤكد مجلس الإدارة على استمرار تنفيذ القرار الذي سبق اتخاذه بتجميد ثلاث مكافآت بالدوري نظرا لسوء النتائج حيث انه لم يفز الفريق بأي مباراة منذ ديسمبر 2021 عدا مباراة الأهلي".

ماذا حدث؟

كشف حسن عمار عضو مجلس إدارة المصري عن إبلاغهم بنية بعض اللاعبين بعدم الحضور لمران الفريق اليوم الثلاثاء بسبب مشكلة تتعلق بمستحقاتهم.

وتحدث عضو مجلس إدارة المصري لـFilGoal.com قائلا: "تم إبلاغنا بعدم حضور اللاعبين للمران الذي سيقام اليوم".

وأكمل "بالتأكيد سيكون هناك مرانا للفريق اليوم في موعده حتى لو لم يحضر اللاعبين".

قبل عدة أسابيع حدثت أزمة في المصري وتأخرت مستحقات الشعباني وانقطع المدرب التونسي عن المران ليومين قبل حل المشكلة.

على الناحية الأخرى ظلت الأزمة الأكبر هي المستحقات المتأخرة للاعبي المصري، حيث تتضارب الروايات في هذا الجانب.

جاء ذلك حيث ذكر مصدر من إدارة النادي أن اللاعبين لهم مستحقات 3 أشهر متأخرة فقط، وأن الجهود مستمرة لحل هذه المسألة، حيث تم منح اللاعبين مكافأة الفوز على الأهلي في الدوري المصري.

على الجانب الآخر أوضح مصدر من اللاعبين أنه بحلول المباراة الثانية ضد نهضة بركان المغربي في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية التي أقيمت في الخامس والعشرين من أبريل السابق، وصلت المستحقات المتأخرة اللاعبين إلى 4 أشهر، مما يزيد الأزمة تفاقما.

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