قرارات نارية من إدارة المصري.. إيقاف المستحقات وتجهيز الناشئين وعقوبة خاصة ضد 3 لاعبين

الثلاثاء، 03 مايو 2022 - 20:02

كتب : أحمد الخولي

ياسر حمد يسجل ويحتفل بهدفه مع المصري ضد الزمالك

أعلن مجلس إدارة المصري عن 4 قرارات قوية، بعد امتناع بعض لاعبي الفريق عن التدرب اليوم الثلاثاء.

وقرر مجلس إدارة المصري بحسب بيانه الرسمي..

  • إيقاف صرف المستحقات المالية للفريق إلا بعد مثول كل اللاعبين المتغيبين عن المران للتحقيق
  • خصم نسبة 25% من عقود اللاعبين المتغيبين عن المران طبقا للائحة
  • استبعاد أحمد شديد قناوي وفريد شوقي وأحمد مسعود من معسكر برج العرب، وعودتهم للتدرب في بورسعيد مع تحويلهم للتحقيق
  • تجهيز العناصر المميزة من قطاع الناشئين للدفع بهم في المباريات المقبلة

وقال بيان مجلس إدارة النادي: "يتابع مجلس إدارة النادي المصري بحالة من الاستياء الموقف الغريب وغير المدروس من لاعبي الفريق الأول والذي يعد بمثابة حالة تمرد على كيان النادي الكبير وهو الأمر المرفوض تماما مهما كانت الظروف والحجج الواهية نظرا لقيمة وحجم نادينا الكبير" .

أخبار متعلقة
المصري لـ في الجول: تم إبلاغنا بعدم حضور بعض اللاعبين للمران.. وموقف الشعباني في الدور الأول.. الزمالك أكثر من حقق نقاطا بعد تأخره في النتيجة بالدوري المصري خبر في الجول - طاقم تحكيم مصري لمباراة الجزائر وأوغندا في تصفيات أمم إفريقيا

وأكمل "بكل شفافية ووضوح و حتى تعلم جماهيرنا حقيقة الموقف نود أن نوضح أن الفريق الاول لعب نسبة 44% من اجمالي مباريات الدورى العام في حين أن معظم لاعبي الفريق حصلوا بالفعل على نسب تتراوح بين 60 % إلى 80% من إجمالى العقود، ما عدا نسبة المشاركة التي يتحصل عليها اللاعبين بعد انتهاء الموسم وهذا يعني حصول اللاعبين على مستحقات تفوق نسبة مشاركتهم فى المسابقة هذا الموسم".

وأكمل "تم صرف جميع مكافأت الكونفيدرالية بالكامل على الرغم من تحفظ مجلس الادارة على سوء سلوك بعض لاعبي الفريق بعد مباراة نهضة بركان بالمغرب، كما يؤكد مجلس الإدارة على استمرار تنفيذ القرار الذي سبق اتخاذه بتجميد ثلاث مكافآت بالدوري نظرا لسوء النتائج حيث انه لم يفز الفريق بأي مباراة منذ ديسمبر 2021 عدا مباراة الأهلي".

ماذا حدث؟

كشف حسن عمار عضو مجلس إدارة المصري عن إبلاغهم بنية بعض اللاعبين بعدم الحضور لمران الفريق اليوم الثلاثاء بسبب مشكلة تتعلق بمستحقاتهم.

وتحدث عضو مجلس إدارة المصري لـFilGoal.com قائلا: "تم إبلاغنا بعدم حضور اللاعبين للمران الذي سيقام اليوم".

وأكمل "بالتأكيد سيكون هناك مرانا للفريق اليوم في موعده حتى لو لم يحضر اللاعبين".

قبل عدة أسابيع حدثت أزمة في المصري وتأخرت مستحقات الشعباني وانقطع المدرب التونسي عن المران ليومين قبل حل المشكلة.

على الناحية الأخرى ظلت الأزمة الأكبر هي المستحقات المتأخرة للاعبي المصري، حيث تتضارب الروايات في هذا الجانب.

جاء ذلك حيث ذكر مصدر من إدارة النادي أن اللاعبين لهم مستحقات 3 أشهر متأخرة فقط، وأن الجهود مستمرة لحل هذه المسألة، حيث تم منح اللاعبين مكافأة الفوز على الأهلي في الدوري المصري.

على الجانب الآخر أوضح مصدر من اللاعبين أنه بحلول المباراة الثانية ضد نهضة بركان المغربي في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية التي أقيمت في الخامس والعشرين من أبريل السابق، وصلت المستحقات المتأخرة اللاعبين إلى 4 أشهر، مما يزيد الأزمة تفاقما.

اقرأ أيضا

المحلة يحضر "مفاجأة" لـ بسيوني

بيان ناري من الجزائر بعد وصف بلماضي بالإرهابي

ماذا يحدث في المصري؟

رحيل مدرب جديد في الدوري المصري

في الدوري المصري تمرد لاعبي المصري
نرشح لكم
سيراميكا كليوباترا يعلن إنهاء عقد هيثم شعبان بالتراضي غزل المحلة يتعاقد مع مصطفى عبده خلفا لعبد الحميد بسيوني المصري لـ في الجول: تم إبلاغنا بعدم حضور بعض اللاعبين للمران.. وموقف الشعباني المحلة يعلن في بيان اتخاذ الخطوات القانونية ضد عبد الحميد بسيوني العباسي لـ في الجول: أحضر مفاجأة لـ بسيوني عقب رحيله عن تدريب غزل المحلة في الدور الأول.. الزمالك أكثر من حقق نقاطا بعد تأخره في النتيجة بالدوري المصري عبد المسيح يعتذر عن استكمال مهمته مع الإسماعيلي سموحة: عبد الحميد بسيوني مدربا جديدا للفريق
أخر الأخبار
قرارات نارية من إدارة المصري.. إيقاف المستحقات وتجهيز الناشئين وعقوبة خاصة ضد 3 لاعبين 14 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل دوري الأبطال – فياريال يدفع بثنائي هجومي.. وصلاح 500 يقود ليفربول 23 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
خبر في الجول – الكشف عن برنامج الأهلي استعدادا لوفاق سطيف.. التدرب لساعتين 24 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
أرسنال يخطط للتعاقد مع مارتينيز 37 دقيقة | الدوري الإنجليزي
لو باريزيان: مبابي يستعد لإقامة مؤتمر صحفي للإعلان عن مستقبله ساعة | أوروبا
حوار في الجول – جوميز: تراجعت عن تدريب الأهلي لهذا السبب.. ومصطفى فتحي يستحق اللعب في أوروبا ساعة | السعودية
سيراميكا كليوباترا يعلن إنهاء عقد هيثم شعبان بالتراضي ساعة | الدوري المصري
بحضور ميسي وبيرلو وتوتي.. إيتو ينظم مباراة ودية في سان سيرو ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رونالدو يعادل سون ويقترب من صلاح.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022 2 الصراع يشتعل وعلى صلاح الحذر - جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22 3 أول تعليق من مرتضى منصور بعد الحكم ضده 4 اننتهت في سوبر دوري كرة اليد - الأهلي (25) - (28) الزمالك.. الأبيض يفوز بالبطولة