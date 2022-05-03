بورنموث يؤمن طريق العودة إلى بريمييرليج على حساب نوتنجام فورست

حسم بورنموث صعوده إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما فاز على نوتنجام فورست بهدف مقابل لا شيء ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى الإنجليزي (تشامبيونشيب).

وحل نونتجام فورست ضيفا على بورنموث على ملعب دين كورت في المباراة المؤجلة من الجولة 33 من المسابقة.

سيناريو واحد فقط كان سيأهل بورنموث إلى البريمييرليج وهو الفوز بالمباراة وقد كان، حيث وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق كييفر موور لاعب بورنموث عند الدقيقة 83 من عمر المباراة.

وسجل موور الهدف بعدما وصلت الكرة إلى أقدامه بعد ضربة حرة من فيليبي بيلينج ليسددها في شباك حارس نوتنجام.

وتأهل بورنموث إلى الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثانية في تاريخه، وكانت المرة الأولى موسم 2015-16، قبل أن يهبط الموسم الماضي.

وبهذه النتيجة، يحتل بورنموث المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 85 نقطة بينما يتوقف رصيد نوتجام عند النقطة 79 في المركز الثالث، ومتبقي جولة وحيدة على نهاية المسابقة.

ويتنافس أربعة فرق على المقعد الثالث والأخير المؤهل للدوري الإنجليزي الممتاز، إذ يأتي نوتجام فورست في المركز الثالث برصيد 79 بينما يتساوى معه هدرسفيلد في عدد النقاط في المركز الرابع وضمن الفريقان مقعدين في التصفيات النهائية المؤهلة للدوري الإنجليزي.

فيما يتصارع شيفيلد يونايتد المركز الخامس برصيد 72 نقطة، ولوتون تاون في المركز السادس بنفس عدد النقاط، وميدلزبره في المركز السابع بـ 69 نقطة وميلوول في المركز الثامن بـ69 نقطة كذلك ، لضمان آخر مقعدين مؤهلين للتصفيات النهائية (بلاي أوفس).

وحسم فولام تتويجه ببطولة شامبيونشيب لموسم 2021/2022 قبل جولة واحدة من نهاية المسابقة، حيث جاء تتويجه بعد فوزه بنتيجة 7-0 على فريق لوتن تاون ضمن منافسات الأسبوع الـ45 لدوري البطولة الإنجليزية.