مباشر دوري الأبطال – فياريال (2) - (3) ليفربول.. جووووووووول ماني

الثلاثاء، 03 مايو 2022 - 20:20

كتب : FilGoal

محمد صلاح وفابينيو - فياريال وليفربول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي فياريال وليفربول التي تقام في ملعب لا سيراميكا في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

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ق75: جووووووووووووووول ثاااالث لليفربول من ماني بعد مراوغة حارس المرمى رولي وسدد الكرة في الشباك الخالية.

ق67: جوووووووووووووول ثاااان لليفربول من لويس دياز برأسية مرت من بين قدمي رولي بعد عرضية من أرنولد.

ق62: جووووووووووول أوووووول لليفربول بتسديدة من فابينيو مرت من بين قدمي حارس فياريال بعد بينية من صلاح.

انطلاق الشوط الثاني.

مشاركة لويس دياز بدلا من جوتا.

نهاية الشوط الأول بتقدم فياريال بهدفين دون رد.

ق41: جووووووووووول ثااااااان لفياريال برأسية من كوكلين.

ق35: مطالبات لفياريال بالحصول على ركلة جزاء بعد تدخل من أليسون على لو سيلسو لكن الحكم لا يحتسب أي شيء.

ق24: فرصة خطيرة لصلاح بدأت بينية رائعة من صلاح لجوتا لكن تدخل ألبيول وأسقطه أرضا واستخلص صلاح الكرة قبل أن يمسكها رولي حارس مرمى فياريال لكن حصل الأخير على خطأ لصالحه.

ق15: تسديدة قوية من ألكانتارا مرت أعلى مرمى ليفربول بقليل بعد تباطؤ من داني باريخو في تشتيت الكرة.

ق3: جوووووووووووووول أوووووووووول لفياريال عن طريق بولاي ديا.

انطلاق المباراة.

ليفربول فياريال دوري أبطال أوروبا
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