مران الأهلي – انتظام عبد القادر والسولية وديانج استعدادا لـ سطيف.. وموقف عبد المنعم

انتظم ثلاثي الأهلي، أحمد عبد القادر وعمرو السولية وأليو ديانج، في مران الفريق اليوم الثلاثاء، استعدادا لمواجهة وفاق سطيف الجزائري يوم السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وبدأ عبدالقادر المشاركة في التدريبات الجماعية بعد أن كان قد غاب عنها خلال الأيام الماضية بسبب الإصابة التي تعرض لها بكدمة قوية في الكتف.

واجتاز اللاعب برنامج علاج طبيعي وتأهيل قبل أن يخضع لفحص طبي للاطمئنان على حالته، ثم انضم إلى المران.

وكان السولية قد اشتكى من الإصابة بشد خفيف في العضلة الخلفية، بينما كان ديانج قد عانى من كدمة أعلى الركبة، قبل أن يطمئن عليهما طبيب الفريق أحمد أبو عبلة ويمنحهما الضوء الأخضر للمشاركة.

وفي نفس الإطار، اكتفى محمد عبد المنعم مدافع الفريق بأداء جلسة علاج طبيعي بغية تجهيزه للمباراة، حيث تعرض لإصابة عضلية ضد وفاق سطيف.

وخلال المران، عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق محاضرة للاعبين، حيث تحدث عن العديد من الجوانب الفنية والخططية المتعلقة باللقاء في ضوء برنامج الإعداد للمباراة المرتقبة.

واجتمع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة مع كابيلو رانجواجا مخطط الأحمال على هامش المران، حيث اطمئن عبد الحفيظ من مخطط الأحمال على البرنامج البدني الخاص بتجهيز اللاعبين لمواجهة فريق وفاق سطيف.

وختاما، أوضح أحمد أبوعبلة رئيس الجهاز الطبي بالفريق أن علي لطفي حارس مرمى الفريق أجرى أشعة كشفت عن وجود جزع بسيط في أربطة الرسغ، وأوضح أن لطفي سوف يؤدي برنامج تأهيل لمدة 48 ساعة على أن يخضع بعدها لفحص طبي قبل تحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

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