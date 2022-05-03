مران الأهلي – انتظام عبد القادر والسولية وديانج استعدادا لـ سطيف.. وموقف عبد المنعم

الثلاثاء، 03 مايو 2022 - 20:18

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - الرجاء - عمرو السولية

انتظم ثلاثي الأهلي، أحمد عبد القادر وعمرو السولية وأليو ديانج، في مران الفريق اليوم الثلاثاء، استعدادا لمواجهة وفاق سطيف الجزائري يوم السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وبدأ عبدالقادر المشاركة في التدريبات الجماعية بعد أن كان قد غاب عنها خلال الأيام الماضية بسبب الإصابة التي تعرض لها بكدمة قوية في الكتف.

واجتاز اللاعب برنامج علاج طبيعي وتأهيل قبل أن يخضع لفحص طبي للاطمئنان على حالته، ثم انضم إلى المران.

أخبار متعلقة
خبر في الجول – الكشف عن برنامج الأهلي استعدادا لوفاق سطيف.. التدرب لساعتين حوار في الجول – جوميز: تراجعت عن تدريب الأهلي لهذا السبب.. ومصطفى فتحي يستحق اللعب في أوروبا مصدر بـ كاف يكشف لـ في الجول حكم الإياب بين سطيف والأهلي

وكان السولية قد اشتكى من الإصابة بشد خفيف في العضلة الخلفية، بينما كان ديانج قد عانى من كدمة أعلى الركبة، قبل أن يطمئن عليهما طبيب الفريق أحمد أبو عبلة ويمنحهما الضوء الأخضر للمشاركة.

وفي نفس الإطار، اكتفى محمد عبد المنعم مدافع الفريق بأداء جلسة علاج طبيعي بغية تجهيزه للمباراة، حيث تعرض لإصابة عضلية ضد وفاق سطيف.

وخلال المران، عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق محاضرة للاعبين، حيث تحدث عن العديد من الجوانب الفنية والخططية المتعلقة باللقاء في ضوء برنامج الإعداد للمباراة المرتقبة.

واجتمع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة مع كابيلو رانجواجا مخطط الأحمال على هامش المران، حيث اطمئن عبد الحفيظ من مخطط الأحمال على البرنامج البدني الخاص بتجهيز اللاعبين لمواجهة فريق وفاق سطيف.

وختاما، أوضح أحمد أبوعبلة رئيس الجهاز الطبي بالفريق أن علي لطفي حارس مرمى الفريق أجرى أشعة كشفت عن وجود جزع بسيط في أربطة الرسغ، وأوضح أن لطفي سوف يؤدي برنامج تأهيل لمدة 48 ساعة على أن يخضع بعدها لفحص طبي قبل تحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

اقرأ أيضا

في الجول يكشف برنامج الأهلي الاستعدادي لمواجهة سطيف

قرارات نارية في المصري ضد التمرد

"مصطفى فتحي يستحق اللعب في أوروبا"

رحيل مدرب جديد في الدوري المصري

الأهلي وفاق سطيف في إفريقيا عمرو السولية أليو ديانج أحمد عبد القادر
نرشح لكم
خبر في الجول – الكشف عن برنامج الأهلي استعدادا لوفاق سطيف.. التدرب لساعتين مصدر بـ كاف يكشف لـ في الجول حكم الإياب بين سطيف والأهلي قبل مواجهة وفاق سطيف.. لماذا لا يسجل الأهلي الأهداف؟ دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة الأهلي أمام وفاق سطيف والقنوات الناقلة مصدر من وفاق سطيف لـ في الجول: نواجه أزمة في موعد السفر إلى القاهرة مران الأهلي - السولية يبدأ الجري.. واجتماع بين الجهاز الفني واللاعبين بدفع 52 ألف فرانك - الهلال يواصل تصعيد قضيته ضد كاف بخصوص حضور الجماهير لمباراة الأهلي خبر في الجول - تعديل على طاقم تحكيم مباراة الأهلي أمام وفاق سطيف
أخر الأخبار
سموحة يكشف كواليس رحيل أحمد سامي بعد أزمة "تخفيض ميزانية الفريق" 13 دقيقة | الدوري المصري
مفاجأة مدوية.. الفيحاء يفوز على الهلال ويقرب اتحاد جدة وحجازي من لقب الدوري السعودي 20 دقيقة | السعودية
ميلينكوفيتش سافيتش يشعل صراع مانشستر يونايتد وسان جيرمان 43 دقيقة | أوروبا
مباشر دوري الأبطال – فياريال (1) - (0) ليفربول.. جووووووووول أووووول 47 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مران الأهلي – انتظام عبد القادر والسولية وديانج استعدادا لـ سطيف.. وموقف عبد المنعم 49 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
في الجول يكشف دوافع غزل المحلة للتعاقد مع مصطفى عبده 50 دقيقة | الدوري المصري
قرارات نارية من إدارة المصري.. إيقاف المستحقات وتجهيز الناشئين وعقوبة خاصة ضد 3 لاعبين ساعة | الدوري المصري
تشكيل دوري الأبطال – فياريال يدفع بثنائي هجومي.. وصلاح 500 يقود ليفربول ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رونالدو يعادل سون ويقترب من صلاح.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022 2 الصراع يشتعل وعلى صلاح الحذر - جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22 3 أول تعليق من مرتضى منصور بعد الحكم ضده 4 اننتهت في سوبر دوري كرة اليد - الأهلي (25) - (28) الزمالك.. الأبيض يفوز بالبطولة