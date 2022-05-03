أرسنال يخطط للتعاقد مع مارتينيز

يخطط أرسنال للتعاقد مع مهاجم من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية بعدما اقترب من حجز مقعد في النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا.

ويحتل أرسنال المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 63 نقطة بفارق نقطتين عن توتنام خامس الترتيب قبل لقاء الفريقين.

ووضع ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال بحسب صحيفة "تايمز" البريطانية لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان على رأس أولوياته خلال الصيف المقبل.

وأوضحت تايمز أن أرتيتا يرغب في تدعيم أرسنال بمهاجمين استعدادا للموسم المقبل حال ضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وكشفت أن مارتينز يتصدر مطالب أرتيتا إضافة لاختيار مهاجم من بين الثنائي جابريل جيسوس مهاجم مانشستر سيتي وكاليفرت ليوين مهاجم إيفرتون.

وعزز أرسنال من فرص تأهله لدوري أبطال أوروبا عقب الفوز في ديربي لندني أمام وست هام بهدفين مقابل هدف واحد ضمن مباريات الأسبوع الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك مارتينيز مع إنتر ميلان خلال الموسم الحالي في 46 مباراة بجميع المسابقات سجل 21 هدفا وصنع 3.

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