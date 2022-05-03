سيراميكا كليوباترا يعلن إنهاء عقد هيثم شعبان بالتراضي

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا بشكل رسمي، إنهاء عقد هيثم شعبان مدرب الفريق.

وأوضح النادي في بيان رسمي أن الإنهاء تم بالتراضي، وباتفاق مسبق بين الطرفين، حدث بعد الخسارة أمام طلائع الجيش في الجولة 15 من الدوري.

ومنذ تلك المباراة، فاز شعبان على بيراميدز 1-0، وتعادل مع الأهلي 1-1.

ومن المنتظر، حسبما علم FilGoal.com، أن يخلف أحمد سامي، شعبان في مهمته، بعد رحيل الأول عن تدريب سموحة.

وبدأ سيراميكا كليوباترا الموسم الجاري بقيادة هيثم شعبان، وذلك بعدما عاد للفريق قبل نهاية الموسم الماضي بعدما صعد بهم من الدرجة الثانية وبدأ الموسم الماضي رفقة الفريق، ثم رحل وتولى ضياء السيد المهمة، قبل أن يعود شعبان لتدريب الفريق.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الـ13 برصيد 18 نقطة، ويستعد لمواجهة الجونة يوم 10 مايو.

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