سيراميكا كليوباترا يعلن إنهاء عقد هيثم شعبان بالتراضي

الثلاثاء، 03 مايو 2022 - 18:32

كتب : أحمد الخولي

هيثم شعبان - سيراميكا كليوباترا

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا بشكل رسمي، إنهاء عقد هيثم شعبان مدرب الفريق.

وأوضح النادي في بيان رسمي أن الإنهاء تم بالتراضي، وباتفاق مسبق بين الطرفين، حدث بعد الخسارة أمام طلائع الجيش في الجولة 15 من الدوري.

ومنذ تلك المباراة، فاز شعبان على بيراميدز 1-0، وتعادل مع الأهلي 1-1.

أخبار متعلقة
هيثم شعبان: حزين لخسارة نقطتين أمام الأهلي وكنا نستطيع الفوز مؤتمر هيثم شعبان: كنت أتمنى الاستفادة بشكل أكبر من كأس الرابطة.. ولم نحسن استغلال الفرص هيثم شعبان: سيراميكا خسر نقطتين بالتعادل ضد الاتحاد

ومن المنتظر، حسبما علم FilGoal.com، أن يخلف أحمد سامي، شعبان في مهمته، بعد رحيل الأول عن تدريب سموحة.

وبدأ سيراميكا كليوباترا الموسم الجاري بقيادة هيثم شعبان، وذلك بعدما عاد للفريق قبل نهاية الموسم الماضي بعدما صعد بهم من الدرجة الثانية وبدأ الموسم الماضي رفقة الفريق، ثم رحل وتولى ضياء السيد المهمة، قبل أن يعود شعبان لتدريب الفريق.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الـ13 برصيد 18 نقطة، ويستعد لمواجهة الجونة يوم 10 مايو.

اقرأ أيضا

المحلة يحضر "مفاجأة" لـ بسيوني

بيان ناري من الجزائر بعد وصف بلماضي بالإرهابي

ماذا يحدث في المصري؟

سيراميكا كليوباترا في الدوري هيثم شعبان أحمد سامي
نرشح لكم
قرارات نارية من إدارة المصري.. إيقاف المستحقات وتجهيز الناشئين وعقوبة خاصة ضد 3 لاعبين غزل المحلة يتعاقد مع مصطفى عبده خلفا لعبد الحميد بسيوني المصري لـ في الجول: تم إبلاغنا بعدم حضور بعض اللاعبين للمران.. وموقف الشعباني المحلة يعلن في بيان اتخاذ الخطوات القانونية ضد عبد الحميد بسيوني العباسي لـ في الجول: أحضر مفاجأة لـ بسيوني عقب رحيله عن تدريب غزل المحلة في الدور الأول.. الزمالك أكثر من حقق نقاطا بعد تأخره في النتيجة بالدوري المصري عبد المسيح يعتذر عن استكمال مهمته مع الإسماعيلي سموحة: عبد الحميد بسيوني مدربا جديدا للفريق
أخر الأخبار
قرارات نارية من إدارة المصري.. إيقاف المستحقات وتجهيز الناشئين وعقوبة خاصة ضد 3 لاعبين 14 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل دوري الأبطال – فياريال يدفع بثنائي هجومي.. وصلاح 500 يقود ليفربول 24 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
خبر في الجول – الكشف عن برنامج الأهلي استعدادا لوفاق سطيف.. التدرب لساعتين 24 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
أرسنال يخطط للتعاقد مع مارتينيز 37 دقيقة | الدوري الإنجليزي
لو باريزيان: مبابي يستعد لإقامة مؤتمر صحفي للإعلان عن مستقبله ساعة | أوروبا
حوار في الجول – جوميز: تراجعت عن تدريب الأهلي لهذا السبب.. ومصطفى فتحي يستحق اللعب في أوروبا ساعة | السعودية
سيراميكا كليوباترا يعلن إنهاء عقد هيثم شعبان بالتراضي ساعة | الدوري المصري
بحضور ميسي وبيرلو وتوتي.. إيتو ينظم مباراة ودية في سان سيرو ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رونالدو يعادل سون ويقترب من صلاح.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022 2 الصراع يشتعل وعلى صلاح الحذر - جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22 3 أول تعليق من مرتضى منصور بعد الحكم ضده 4 اننتهت في سوبر دوري كرة اليد - الأهلي (25) - (28) الزمالك.. الأبيض يفوز بالبطولة