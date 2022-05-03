بعد وصف بلماضي بالإرهابي.. أول رد فعل من الاتحاد الجزائري على صحيفة كاميرونية

الثلاثاء، 03 مايو 2022 - 17:41

كتب : محمود حمدي

جمال بلماضي الجزائر أمم إفريقيا

أدان شرف الدين عمارة رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم بعض وسائل الإعلام الكاميرونية عقب هجومها الشديد على جمال بلماضي المدير الفني للخضر في بيان رسمي.

وتأهل منتخب الكاميرون لمونديال 2022 بالفوز على الجزائر 2-1 في اللحظات الأخيرة من الوقت الإضافي بمباراة الإياب بالبليدة، بعد خسارته الذهاب على أرضه بهدف.

ووصفت صحيفة "أكتو كاميرون" الكاميرونية مدرب المنتخب الجزائري بالإرهابي المتطرف حيث نٌشر مقال على الصحيفة بعنوان "الفيفا يستخدم الإرهابي بلماضي والجزائر من أجل تحطيم إفريقيا والـ كان".

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وجاء بيان عمارة عبر موقع الاتحاد الجزائري:

الاتحاد الجزائري لكرة القدم يدين هذا الانزلاق الإعلامي اللا أخلاقي والتهكم على الناخب الوطني جمال بلماضي والادعاء المغرض الذي يمس شخصه وكذا الاتحاد.

أتمنى من الإخوة في الاتحاد الكاميروني ومن المسؤوولين في الكاميرون أن يدينوا مثل هذة التصرفات في أي شكل كانت.

وأتمنى كذلك تدخل العقلاء في الكاميرون وفي الجزائر ومن كل دول القارة، لتهدئة الأمور وإرجاعها إلى نصابها ودعوة الجميع إلى الانتباه بأننا ننتمي كلنا لمجال حيوي واحد ويتحتم علينا العمل والتعاون سويا كما في الأمس اليوم ودائما.

شعوبنا ستلتقي ونوادينا ستلتقي ومنتخباتنا ستلتقي ونتمنى أن تكون اللقاءات أخوية ودية وفي إطار الروح الرياضية.

وكان الاتحاد الجزائري لكرة القدم قد طلب رسميا بإعادة مباراة الكاميرون ضمن إياب الدور الحاسم المؤهل لكأس العالم 2022 وذلك في شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم ضد باكاري جاساما حكم اللقاء.

فيما تقدم الاتحاد الجامبي لكرة القدم بشكوى للاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم من الحكم باكاري جاساما ضد جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر بعد تصريحاته بشأن الظلم التحكيمي خلال المباراة.

الجزائر الكاميرون جمال بلماضي
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