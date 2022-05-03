بيان - "تم خلطها بقرار مصر والسنغال".. الاتحاد الجزائري يوضح حقيقة إعادة مباراة الكاميرون

الثلاثاء، 03 مايو 2022 - 16:58

كتب : FilGoal

الجزائر

أوضح شرف الدين عمارة رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم أن عقوبات لجنة الانضباط التابعة لـ فيفا ليست مرتبطة بالتظلم الخاص بإعادة مباراة الجزائر وتم خلطها بقرار مصر والسنغال.

وأعلنت لجنة الانضباط أمس "تغريم الجزائر 3000 فرانك سويسري بسبب إلقاء المقذوفات واستخدام الألعاب النارية".

وجاء بيان عمارة عبر موقع الاتحاد الجزائري:

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الأخبار المتداولة تُفيد أن الاتحاد الدولي لكرة القدم قد رفض طلب الاتحاد الجزائري وعاقبه بغرامة مالية، لكن الحقيقة هي أن الخبر في جزئه الأكبر والمهم لا أساس له من الصحة.

العقوبة المالية بلغت الاتحاد الجزائري منذ أكثر من أسبوع من طرف لجنة الانضباط.

المخالفة انضباطية تخص أحداثا وقعت اثناء مباراة الجزائر والكاميرون.

نحن نعترف بهذه الأخطاء، ونتمنى ألا تكرر ولا نرى مثل هذه التصرفات في ملاعبنا.

الطلب الأساسي لم يُفصل فيه بعد.

الملف لا يزال بين أيدي لجنة التحكيم.

تم الخلط بين قرار مباراة مصر والسنغال وعقوبة الاتحاد الجزائري.

أنفى نفيا قاطعا خبر رفض تظلم الجزائر هذا الجزء لا أساس له من الصحة.

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وأعلنت لجنة الانضباط عدم إعادة مباراة مصر والسنغال مع تغريم مصر ماليا وإقامة مباراة للسنغال بدون حضور جماهيري.

وتأهل منتخب الكاميرون لمونديال 2022 بالفوز على الجزائر 2-1 في اللحظات الأخيرة من الوقت الإضافي بمباراة الإياب بالبليدة، بعد خسارته الذهاب على أرضه بهدف.

وجاء بيان الاتحاد الجزائري لكرة القدم قبل أسابيع على النحو التالي:

تقدم الاتحاد الجزائري لكرة القدم بطعن رسمي أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ضد التحكيم الفاضح الذي شوه نتيجة مباراة الإياب الفاصلة بين الجزائر والكاميرون التي لعبت في 29 مارس 2022 بملعب الشهيد مصطفى تشاكر بالبليدة.

الاتحاد الجزائري لكرة القدم مصمم على تفعيل جميع الوسائل المسموح بها قانونا لاستعادة حقوقه وإعادة المباراة في ظل شروط تضمن نزاهة وحيادية التحكيم.

كما يطالب بفتح تحقيق من قبل هيئات فيفا لتسليط كل الضوء على التحكيم في مباراة الجزائر والكاميرون.

الجزائر تصفيات كأس العالم الكاميرون
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