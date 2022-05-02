الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد يضرب برينتفورد بثلاثية

تغلب مانشستر يونايتد على ضيفه برينتفورد بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات الأسبوع الخامس والثلاثين للدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل للشياطين الحمر كل من برونو فيرنانديز في الدقيقة 9 وكريستيانو رونالدو في الدقيقة 61 من ركلة جزاء ورافاييل فاران في الدقيقة 73.

الفوز رفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 58 نقطة في المركز السادس، بفارق 3 نقاط عن توتنام الخامس و5 نقاط عن أرسنال الرابع، ولعب كل منهما مباراتين أقل.

بينما تجمد رصيد برينتفورد عند 40 نقطة في المركز الرابع عشر.

هدف مبكر وآخر ملغي

تقدم يونايتد سريعا في الدقيقة التاسعة بهدف برونو فيرنانديز بعد تمريرة من أنتوني إيلانجا، وفي الدقيقة 12 سدد كريستيان إريكسن كرة تصدى لها حارس يونايتد دافيد دي خيا.

وفي الدقيقة 22 حاول برينتفورد مجددا برأسية من إيفان توني مرت فوق العارضة، فيما سدد كريستيانو رونالدو ركلة حرة في الدقيقة 24 تصدى لها الحارس ديفيد رايا.

وحاول خوان ماتا في الدقيقة 33 بتسديدة مرت بجوار القائم، بينما صنع ماتا هدفا سجله كريستيانو رونالدو في الدقيقة 44، ولكن بمراجعة تقنية الفيديو تم إلغاؤه بداعي التسلل.

رونالدو وفاران

تواصلت محاولات يونايتد بواسطة برونو في الدقيقة 53 حيث سدد الأخير بجوار القائم، فيما كاد إريكسن أن يتعادل في الدقيقة 56 بركلة حرة تصدى لها دي خيا.

وفي الدقيقة 60 تحصل مانشستر يونايتد على ركلة جزاء إثر عرقلة ريكو هنري لرونالدو، ليسجل البرتغالي الهدف الثاني في الدقيقة 61.

وأجرى رالف رانجنيك مدرب مانشستر يونايتد تبديله الأول في الدقيقة 71 بنزول فريد بدلا من نيمانيا ماتيتش.

وفي الدقيقة 73 سجل رافاييل فاران ثالث الأهداف برأسية من ركنية أرسلها إليه أليكس تيليس.

أخيرا دفع رانجنيك بالثنائي فيل جونز وإدينسون كافاني بدلا من خوان ماتا وأنتوني إيلانجا.

الفوز رفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 58 نقطة في المركز السادس، بفارق 3 نقاط عن توتنام الخامس و5 نقاط عن أرسنال الرابع، ولعب كل منهما مباراتين أقل.

بينما تجمد رصيد برينتفورد عند 40 نقطة في المركز الرابع عشر.

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